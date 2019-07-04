تعرف علي مواصفات سيارة فورد إدج الجديدة 2019

طرحت شركة فورد للسيارات سيارة جديدة معمجموعة من المميزات الجديدة كمعدات قياسية, بما في ذلك معظم التقنيات المساعدة محرك الأقراص القياسية من أي سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم أخرى, ان شركة فورد إدج هي الشركة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية لسيارات الدفع الرباعي المنتجة من أي وقت مضى.

الجديد في سيارة فورد إدج يتقدم مجموعة شاملة من الكاميرا والاستشعار القائم على تقنيات لمساعدة السائق مصممة لجعل الرحلات أكثر راحة وأقل إرهاقا, ومساعدة السائقين من تجنب أو تخفيف آثار الاصطدامات; بما في ذلك المكابح .

وتنطلق “إيدج” الجديدة في الشرق الأوسط مع مجموعة من المحركات: محرك EcoBoost رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر سعة 250 حصاناً لطرازات Ambiente وTrend وTitanium، ومحرك EcoBoost V6 التوربيني سعة 2.7 لتر، وسعة 335 حصاناً، ومحرك “إيكوبوست V6” رباعي الأسطوانات الذي يبلغ طوله 2.7 لتر، لسيارات الدفع الرباعي ذات الأداء الجديد كلياً.

سيارات الدفع الرباعي الذكية لعالم ذكي

الجديد في فورد إدج هي أول سيارة يتم تجهيزها مع full CoPilot360 مجموعة من ميزات السلامة من فورد. في نماذج Ambiente وTrend، تتضمن ميزات CoPilot360 ما يلي:

المصابيح الأمامية ذات الاضاءة العالية

نظام التنبيه لحركة المرور

نظام المحافظة على المسار الذي يتضمن مساعدة الحفاظ على المسار، وتنبيه الحفاظ على المسار، وتنبيه السائق

مساعدة ما قبل الاصطدام مع الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والكشف عن المشاة، والتحذير من الاصطدام الأمامي، ودعم المكابح الديناميكي

كاميرا الرؤية الخلفية

مميزات التيتانيوم وST :

الكبح بعد الاصطدام، مما يساعد على الحد من تأثير الاصطدام الثانوي المحتمل عن طريق تطبيق ضغط الفرامل المعتدل تلقائيا عند الكشف عن حادث اصطدام أولي؛ تباطؤ السيارة يمكن أن يقلل من إصابة الركاب ومزيد من الضرر للسيارة

مساعدة التوجيه ، والتي تساعد السائقين على توجيه حول السيارات توقف أو أبطأ للمساعدة في تجنب الاصطدامات. وهي مصممة للعمل بسرعات المدينة والطريق السريع، وتستخدم الرادار والكاميرا للكشف عن المركبات الثابتة لأبطأ الحركة إلى الأمام، وتوفر دعم التوجيه لتمكين السائقين من المناورة حول السيارة إذا كان الاصطدام وشيكاً

نظام تثبيت السرعة التكيفي مع نظام المساعدة على إيقاف القيادة والقيادة و يساعد السيارة على الحفاظ على مسافة قيادة مريحة من المركبات التي تنتظرك وتساعد على تقليل التوتر أثناء الرحلات الطويلة وحركة المرور الخفيفة على الطرق من خلال المساعدة في الحفاظ على تركيز السيارة في مسارها

القيادة ومواقف السيارات في المدن والمناطق المبنية أكثر راحة وأقل تطلباً مع ميزات تشمل التنبيه عبر حركة المرور، والتوجيه التكيفي فورد، والمساعدة في الحديقة النشطة مع وقوف السيارات العمودي، والمساعدة وقوف السيارات الجانبية .

أداء متطور للغاية

تستخدم ميزة “إيدج” الجديدة أحدث تقنيات توليد القوة من فورد لتقديم أداء لا يُقدّم جهدًا إلى جانب كفاءة الوقود المحسّنة.

توربو الضغط العالي اصغر وأكبر, عمل توربو الضغط المنخفض في سلسلة في دورة في الدقيقة منخفضة لزيادة الاستجابة وعزم الدوران المعزز. في سرعات المحرك أعلى, أكبر توربو يعمل وحده لإنتاج دفعة المطلوبة لتقديم ذروة الطاقة.

تم تصميم ناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد ثماني السرعات من فورد لزيادة تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقديم أداء متجاوب وسلس وسريع في نقل السرعات. تم ضبطها لتلبية توقعات القيادة الأوروبية، والميزات :

جدولة نقل الحركة التكيفية، التي تقيّم أنماط القيادة الفردية لتحسين توقيت ناقل الحركة. يمكن للنظام تحديد التدرجات صعودا وهبوطا والانعطاف الثابت، وضبط التحولات تبعا لذلك لتجربة قيادة أكثر استقرارا

التحكم في جودة التحول التكيفي، الذي يقيّم المعلومات الخاصة بالمركبات والبيئة للمساعدة في ضبط ضغوط القابض لسرعات نقل الحركة بسلاسة مستمرة. يمكن للتكنولوجيا أيضا ضبط نعومة التحول لتتناسب مع أسلوب القيادة

الراحة والاتصال

لوحة الشحن اللاسلكية المتاحة تقع في الشكل الجديد لفورد إدج إلى الأمام وسائل الإعلام بن يتيح الآن شحن خالية من الكابلات من الأجهزة المتوافقة, وفورد SYNC 3 الاتصالات ونظام الترفيه – متوافق مع أبل CarPlay وغيرها من المنصات النقالة – تمكن برامج تشغيل للتحكم في الهواتف الذكية المتصلة والصوت والملاحة والمناخ باستخدام الأوامر الصوتية وشاشة تعمل باللمس ملونة قياس 8 بوصة.

يمكن للعملاء زيادة ترقية تجربتهم الصوتية مع نظام صوت B&O PLAY متميز جديد تم ضبطه خصيصًا لEdge. يستخدم النظام معالج الصوت الرقمي ذو 10 قنوات للتحكم في كل من مكبرات الصوت الـ 12 ومساواتها، مما يضمن توزيع صوت متساوًا في جميع أنحاء المقصورة. يوفر خيار الصوت المحيطي تجربة صوت أكثر تغلف.

كما تقدم ميزة جديدة مجموعة جديدة من الأجهزة الرقمية ثلاثية الأبعاد قابلة للتكوين بالكامل تسمح للسائقين بتخصيص تخطيط عداد السرعة، وشاشات عرض معلومات المركبات وعدادات المركبات لتتناسب مع تفضيلاتهم الخاصة – وحتى التكيف بين واحد من سبعة الألوان – مع الحفاظ على مظهر بسيط وأنيق. كما تشمل تقنيات الراحة والراحة المتاحة سقف زجاجي بانورامي كامل الطول، ومقاعد أمامية ساخنة ومبردة، ومقاعد خلفية ساخنة، وعجلة قيادة ساخنة.

مع مواد متناغمة وعالية الجودة وتصميم متطور، فإن التصميم الداخلي الجديد الفسيح من Edge ينضح بإحساس متميز. تتميز وحدة التحكم المركزية المعاد تصميمها بقرص دوار جديد لناقل الحركة الأوتوماتيكي ثماني السرعات الذي يوفر مساحة ويسهل الوصول إلى لوحة الشحن اللاسلكية، مع تعزيز الشعور العصري والمتطور للسيارة.

زر فرامل وقوف السيارات الإلكترونية بدلا من رافعة الفرامل وقوف السيارات التقليدية يساعد أيضا على تعظيم المساحة ويضم حاملي أكواب قابلة للتعديل وصندوق تخزين عميق مع مساحة كافية للكتب ولعب الأطفال وأقراص. أكبر سوينغ بن glovebox يجلس تحت لوحة القيادة، ومزيد من التخزين هو متاح في أعلى لوحة العدادات.