تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر “لادا جرنتا”موديل 2022

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «لادا، وبي واي دي» في مصر، أسعار سيارات «لادا جرانتا» موديل 2022 فئة الـ«أوتوماتيكA/T»

ينتمي طراز «جرانتا» لفئة السيارات (السيدان)، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

التسارع والحركة:

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية.

الطول 4.268م العرض 1.700 م الارتفاع 1.500 م سعة الشنطة الخلفية 480 لترًا

عوامل أمان لادا جرانتا 2022.

دعمت سيارات «لادا جرانتا» موديل 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية، ونظام الفرامل ABS، وتوزيع الكتروني الفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS».

التجهيزات والكماليات.

تقدم «جرانتا» ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة».

كما تحتوى على تجهيزات أخرى «مصابيح ضباب أمامية، وطي المرايات الجانبية كهربائيا ومكييف هواء أوتوماتيك، وسنتر لوك، ونظام المانع للسرقة، وغيرها».

ونستعرض لكم جميع الوان السيارة.

السعر.

بلغت قيمة سيارة “لادا جرنتا”موديل2022

الفئة الأولي 194 الف جنيه.

الفئة الثانيه 204 الف جنيه.