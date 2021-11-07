تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر “لادا جرنتا”موديل 2022

بواسطة يوسف سمير

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «لادا، وبي واي دي» في مصر، أسعار سيارات «لادا جرانتا» موديل 2022 فئة الـ«أوتوماتيكA/T»

تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 15 7/11/2021 - 9:31 م

تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 1 7/11/2021 - 9:31 م

 

ينتمي طراز «جرانتا» لفئة السيارات (السيدان)، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

التسارع والحركة:

إقرأ أيضاً:

مواصفات سيارة لكزس LX 600 موديل 2022 الجيل الجديد Lexus LX600

الصين تطلق للعالم إحدى أكثر السيارات تطورا وأناقة

أبشع 5 سيارات في العالم لم يرغب أحد في ركوبها

تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 2 7/11/2021 - 9:31 م

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «لادا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية.

تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 3 7/11/2021 - 9:31 م

تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 4 7/11/2021 - 9:31 م

الطول 4.268م
العرض 1.700 م
الارتفاع 1.500 م
سعة الشنطة الخلفية 480 لترًا

 

 

عوامل أمان لادا جرانتا 2022.

تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 5 7/11/2021 - 9:31 م

دعمت سيارات «لادا جرانتا» موديل 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية، ونظام الفرامل ABS، وتوزيع الكتروني الفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS».

التجهيزات والكماليات.

تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 6 7/11/2021 - 9:31 م

تقدم «جرانتا» ببعض التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة».

كما تحتوى على تجهيزات أخرى «مصابيح ضباب أمامية، وطي المرايات الجانبية كهربائيا ومكييف هواء أوتوماتيك، وسنتر لوك، ونظام  المانع للسرقة، وغيرها».

ونستعرض لكم جميع الوان السيارة.

تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 7 7/11/2021 - 9:31 م تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 8 7/11/2021 - 9:31 م تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 9 7/11/2021 - 9:31 م تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 10 7/11/2021 - 9:31 م تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 11 7/11/2021 - 9:31 م تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 12 7/11/2021 - 9:31 م تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 13 7/11/2021 - 9:31 م تعرف علي اسعار ومواصفات ارخص عربية زيرو في مصر "لادا جرنتا"موديل 2022 14 7/11/2021 - 9:31 م

السعر.

بلغت قيمة سيارة “لادا جرنتا”موديل2022 

الفئة الأولي 194 الف جنيه.

الفئة الثانيه 204 الف جنيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

Avatar of يوسف سمير
يوسف سمير

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل

اترك تعليقاً