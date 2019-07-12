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تعرف علي أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري

كتب أحمد سلامةفي آخر تحديث
تعرف علي أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري

سوق السيارات في مصر يعد من اشهر الأسواق وهناك الكثير من عشان السيارات والمهتمين بها الذين يبحثون بإستمرار عن اسعار السيارات في مصر ليتعرفو علي اهم أسعار السيارات المستعملة وتصنف تلك السيارات طبقاً لنوع كل سيارة والموديل الخاص والمسافة التي قطعتها تلك سيارة من حيث الكيلومترات، حيث يختلف سعر السيارة المستعلمة عن سيارة اخري طبقاً لحالة السيارة ومن خلال هذا الموضوع علي نجوم مصرية سأوضح لك اهم اسعار السيارات المستعملة في مصر لعام 2019.

أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري 2019

نوع السيارةالموديليتراوح
دايو نوبيرا2005من 91000 حتي 98000
شيفروليه أفيو2011120000 حتي 150000
دايو لأنوس2008من 90000 حتي 97000
هيونداي فيرنا2017160000 حتي 167000
 دايهاتسو تيريوس2007من 165000 حتي 173000
كيا سيراتو2011من 185000 حتي 194000
هيواندي اتوس2011من 82000 حتي 89000
رينو لوجان2017من 82000 حتي 90000
هيونداي ماتريكس2007138000 حتي 147000
كيا ريو2015225000 حتي 26000
نيسان صني2016من 195000 حتي 210000
ميتسوبيشي لانسر2006من 165000 حتي 173000
مازدا 323200065000 حتي 74000
هيونداي أكسنت2012من 16000 حتي 172000
فيات سينا200068000 حتي 72000
هيونداي النترا2011181000 حتي 189000
سكودا أوكتافيا2007165000 حتي 177000
كيا سبكترا200289000 حتي 94000
أوبل استرا2017259000 حتي 267000
رينو ميجان199955000 حتي 62000
رينو سانديرو2016119000 حتي 127000
اسبيرانزا201071000 حتي 79000
تويوتا ياريس2015205000 حتي 216000

 

تعد تلك الأسعار هي أحدث الأسعار للسيارات المستعملة في مصر وتعتمد علي حسب نوع السيارة المراد التعامل معها وقبل شراء اى سياراة من تلك السيارات يجب اخذ فني ميكانيكي متخصص ذو خبرة عند الشراء لفحص السيارة جيداً قبل الشراء بالإضافة إلي عدم التسرع في شراء اى سيارة ويستحسن تجربه السيارة لمدة أسبوع قبل الشراء.

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عن الكاتب

أحمد سلامة

احمد سلامة طالب ثانوى مبرمج ومطور مواقع إلكترونية مهتم بالتسويق الإكتروني و الـ SEO وأسعى إلى تطوير المحتوي العربى.

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