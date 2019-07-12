تعرف علي أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري

سوق السيارات في مصر يعد من اشهر الأسواق وهناك الكثير من عشان السيارات والمهتمين بها الذين يبحثون بإستمرار عن اسعار السيارات في مصر ليتعرفو علي اهم أسعار السيارات المستعملة وتصنف تلك السيارات طبقاً لنوع كل سيارة والموديل الخاص والمسافة التي قطعتها تلك سيارة من حيث الكيلومترات، حيث يختلف سعر السيارة المستعلمة عن سيارة اخري طبقاً لحالة السيارة ومن خلال هذا الموضوع علي نجوم مصرية سأوضح لك اهم اسعار السيارات المستعملة في مصر لعام 2019.

أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري 2019

نوع السيارة الموديل يتراوح دايو نوبيرا 2005 من 91000 حتي 98000 شيفروليه أفيو 2011 120000 حتي 150000 دايو لأنوس 2008 من 90000 حتي 97000 هيونداي فيرنا 2017 160000 حتي 167000 دايهاتسو تيريوس 2007 من 165000 حتي 173000 كيا سيراتو 2011 من 185000 حتي 194000 هيواندي اتوس 2011 من 82000 حتي 89000 رينو لوجان 2017 من 82000 حتي 90000 هيونداي ماتريكس 2007 138000 حتي 147000 كيا ريو 2015 225000 حتي 26000 نيسان صني 2016 من 195000 حتي 210000 ميتسوبيشي لانسر 2006 من 165000 حتي 173000 مازدا 323 2000 65000 حتي 74000 هيونداي أكسنت 2012 من 16000 حتي 172000 فيات سينا 2000 68000 حتي 72000 هيونداي النترا 2011 181000 حتي 189000 سكودا أوكتافيا 2007 165000 حتي 177000 كيا سبكترا 2002 89000 حتي 94000 أوبل استرا 2017 259000 حتي 267000 رينو ميجان 1999 55000 حتي 62000 رينو سانديرو 2016 119000 حتي 127000 اسبيرانزا 2010 71000 حتي 79000 تويوتا ياريس 2015 205000 حتي 216000

تعد تلك الأسعار هي أحدث الأسعار للسيارات المستعملة في مصر وتعتمد علي حسب نوع السيارة المراد التعامل معها وقبل شراء اى سياراة من تلك السيارات يجب اخذ فني ميكانيكي متخصص ذو خبرة عند الشراء لفحص السيارة جيداً قبل الشراء بالإضافة إلي عدم التسرع في شراء اى سيارة ويستحسن تجربه السيارة لمدة أسبوع قبل الشراء.