تعرف علي أبرز مواصفات سيارة فورد إدج الجديدة 2019

كلنا نعرف شركة فورد الغنية عن التعريف حيث قد طرحت شركة فورد للسيارات سيارة جديدة مع مجموعة من المميزات الرائعة الجديدة التي تضم معدات قياسية, وابرزها محرك الأقراص القياسية من أي سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم أخرى, وتعد شركة فورد إدج علي مر السنين هي الشركة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في تصنيع سيارات الدفع الرباعي المنتجة من أي وقت مضى أو شركات اخري.

اهم مميزات سيارات الدفع الرباعي الذكية:

المصابيح الأمامية ذات الاضاءة العالية التي تتميز بها. نظام التنبيه لحركة المرور. نظام المحافظة على المسار، وتنبيه الحفاظ على المسار، وتنبيه السائق مساعدة ما قبل الاصطدام مع الكبح التلقائي، والكشف عن المشاة، والتحذير من الاصطدام الأمامي، ودعم المكابح الديناميكي كاميرا الرؤية الخلفية

مميزات التيتانيوم وST :

الكبح بعد الاصطدام، مما يساعد على الحد من تأثير الاصطدام عن طريق تطبيق ضغط الفرامل تلقائيا عند الكشف عن حادث اصطدام أولي. مساعدة التوجيه، والتي تساعد السائقين على توجيه حول السيارات توقف أو أبطأ للمساعدة في تجنب الاصطدامات. نظام تثبيت السرعة ونظام المساعدة على إيقاف القيادة و يساعد السيارة على الحفاظ على مسافة قيادة مريحة من المركبات التي تنتظرك وتقليل التوتر أثناء الرحلات الطويلة وحركة المرور.

تضم ايضا أداء متطور للغاية: جدولة نقل الحركة التكيفية،لتحسين توقيت ناقل الحركة.

التحكم في جودة التحول التكيفي،في ضبط ضغوط القابض لسرعات نقل الحركة بسلاسة

تلك كانت أبرز المميزات التي اتت في سيارة فورد إدج الجديدة لعام 2019 أيضا السيارة تضم العديد من المميزات الأخري المختلفة.