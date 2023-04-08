تعرف على مميزات وسعر سيارة رنج روفر 2023 بالسعودية والإمارات

تعد أجيال Range Rover المختلفة لها سماتها التي تسبق الكثير من السيارات المنافسة لها بالسوقين المحلي العالمي، كما تعتبر سيارة Range Rover 2023 من أفضل وأقوى أنواع المركبات التي تم التعديل على هيكلها الخارجي ومواصفات مقصورتها الداخلية لتكون أكثر راحة للركاب.

أبرز مواصفات رنج روفر 2023

التصميم الجديد ممتلك لمواصفات أكثر تطورًا من حيث تقليل عدد الأزرار، وتطور مكونات المقصورة الداخلية، ومن بين أبرز موصفاتها الميكانيكية ما يلي:

تتوفر فيها شاشة تتوسط المقصورة وحجمها يصل إلى 13.1 إنش المحرك V8 ثنائى التيربو والسعة اللترية 4.4 لتر، وبقوة حصانية تعادل 525 حصان الدواسات تعمل بالطاقة الكهربائية. عزم الدوران 750 نيوتن لكل متر تأتي السيار بأنظمة تعليق ليست عادية، وتقدم للركاب أقصى درجة من الراحة

التسارع من الصفر وحتى 100 من في الساعة يكون خلال 4.6 ث.

المحرك 6 سلندر، ونوع القير أوتوماتيكي ومقسم لعدد 8 سرعات متدرجة.

يمتلك هذا النموذج المميز من رنج روفر 2023 أقصى مستوى من الفخامة مع رقي تكوينها وتصميمها من الداخل.

متواجد شاشة أخرى موجودة بالناحية الخلفية من المقود الخاص بالعدادات الرقمية، كما تتوفر شاشة على سطح الزجاج هيد ديسبلي.

يبلغ مقاس الجنوط الخاص بالعجلات للسيارة رنج روفر للموديل الجديد لهذا العام 23 بوصة.

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