تعرف على سيارة هوندا بايلوت موديل 2023 رمز الأناقة والتميز

يمثل طراز هوندا بايلوت، بعد عشرين عامًا من إطلاقه، تجسيداً للحرية في القيادة، مقدمًا تجربة فريدة في التحكم على التضاريس الوعرة وفعالية استثنائية في استهلاك الوقود.

وكيل العلامة في السعودية

تتولى شركة عبد الله هاشم المحدودة توفير هذا الطراز بمواصفات تلبي احتياجات سوق السيارات السعودي، مواكبةً لعلامة هوندا العريقة.

ما يميز هوندا

تبرز هوندا بموثوقيتها العالية، كفاءتها في استهلاك الوقود، تنوع التصاميم، والحفاظ على قيمتها في سوق إعادة البيع.

التصميم

يتسم تصميم السيارة، بالقوة والشراسة التي تعكس قدراتها الفائقة في التعامل مع التضاريس الصعبة، مع مظهر جذاب وأنيق.

التصميم خارجي

تتميز السيارة بشبك أمامي سداسي الشكل وجريء، عجلات معدنية بمقاس 18 أو 20 إنش، وأضواء LED خلفية بتصميم ديناميكي.

الرفاهية الداخلية

توفر السيارة مقاعد جلدية فاخرة، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، فتحة سقف بانورامية، وتقنيات عديدة للراحة والرفاهية.

الأداء



تحتوي كل فئة من السيارة على محرك سداسي الأسطوانات بقوة 280 حصان و355 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات.



الأمان

تولي هوندا أهمية كبرى للسلامة في هذه السيارة، مستخدمةً تقنيات متقدمة مثل هندسة ACE في الهيكل، وسائد هوائية، وأنظمة مساعدة السائق.

سعر هوندا بايلوت

يتراوح سعر السيارة فيما بين 160,885 و203,435 ريال سعودي، وفيما يلي جدول مواصفات سيارة هوندا بايلوت موديل 2023: