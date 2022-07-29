تعرف على سعر ومواصفات ملكة الدفع الرباعي تويوتا لاندكروزر 2022 في السعودية

تعتبر سيارة تويوتا لاند كروزر من أفضل السيارات وأكثرها طلباً في المملكة العربية السعودية، حيث تتوفر بعدة إصدارات، يبدأ سعرها من 210،600 ريال سعودي، وتميزت السيارة بمواصفات الأمان العالية والتصميم الفاخر، لذلك لا تزال تويوتا تحتفظ بالصدارة في المبيعات كل عام.

بمجرد طرح تويوتا لاندكروزر، تعددت التساؤلات حولها لمعرفة مواصفاتها ومميزاتها وسعر الإصدارات المختلفة المعروضة في المملكة العربية السعودية، وهذا ما سنبينه في السطور القادمة.

سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2022 في السعودية

تتميز لاند كروزر بمواصفات مميزة من حيث قوة المحرك والتصميم الخارجي، وإصدارات متعددة تأتي بأسعار متفاوتة لكل منها، ويتراوح سعر السيارة على موقع تويوتا الرسمي بين 263،120 ريالاً سعودياً إلى 405،605 ريالات سعودياً، لذلك يمكن لعشاق لاند كروزر 2022 اختيار الإصدار الأنسب لاحتياجاتهم، وفي ما يلي سنتعرف على السعر والمواصفات بالتفصيل لكل إصدار.

مواصفات تويوتا لاند كروزر 2022

من أهم مميزات سيارة تويوتا الزجاج العازل للصوت والضوضاء والحرارة أيضًا، وتصميمها المرتفع عن الأرض جعلها السيارة المثالية للتضاريس على طرق المملكة العربية السعودية، كما تتميز بكابينة فسيحة وكراسي مريحة للسائق والركاب أيضًا، وتقدم شركة عبد اللطيف جميل وكيل تويوتا بالمملكة، خدمات الصيانة المتميزة وقطع الغيار والإصلاحات لجميع الموديلات، وذلك بالإضافة إلى أنظمة الدفع المتنوعة.

أما بالنسبة لمواصفات لاند كروزر GXR 2 الإصدار الأول والأساسي فهي كالتالي:

تشتمل السيارة على محرك ميكانيكي بسرعة 409 أحصنة.

خزان وقود بسعة 110 لترات.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي مع 10 سرعات.

عزم الدوران 650 نيوتن متر.

تبلغ أبعاد السيارة 5115 ملم في الطول و 1980 ملم في العرض و 1945 ملم في الارتفاع.

نوع الجر في السيارة دفع رباعي.

نصل الآن إلى مواصفات النسخة الثانية من السيارة وهي لاند كروزر 2022 GXR 3 والتي صدرت مع اختلافات طفيفة عن الإصدار السابق كالتالي:

محرك توربو مزدوج 409 أحصنة بسعة 3.5 لترات.

يأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، كما أنه يأتي بخزان وقود سعة 110 لترات.

سيارة ذات 7 ركاب ذات دفع رباعي.

عزم الدوران 650 نيوتن متر.

مواصفات النسخة السابعة

تقدم لكم شركة عبد اللطيف جميل سيارات تويوتا لاند كروزر 2022 في المملكة العربية السعودية بكافة إصداراتها، وتتوفر النسخة السابعة منها بالمواصفات التالية:

تأتي السيارة بمحرك مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.3 لترات ينتج 302 حصان.

تتضمن ناقل حركة أوتوماتيكي مع تحكم يدوي.

عزم دوران 700 نيوتن متر.

السيارة دفع رباعي.

مواصفات النسخة الثامنة

جاء الإصدار الثامن من تويوتا لاند كروزر 2022 بمواصفات أقل تختلف عن الإصدار السابع، وهذا كالتالي:

تأتي السيارة بمحرك قوي بست أسطوانات.

مجهزة بنظام دفع رباعي مستمر مع مزدوج ثقيل وخفيف.

تأتي بإطارات 265/65 R 18.

جنوط ألمنيوم 18 بوصة.

مواصفات لاند كروزر 2022 النسخة التاسعة

مواصفات الإصدار التاسع كالتالي:

مصابيح أمامية LED مع ضبط يدوي للإضاءة، ومصابيح نهارية ومصابيح ضباب.

تحتوي السيارة على شبكة أمامية فضية مدعومة بالكروم.

مرايا خارجية مزودة بخاصية الطي وتحكم كهربائي مع إشارات انعطاف.

خطاف خلفي للقطر، مع سبويلر خلفي، وللسيارة عتبة جانبية بغطاء.

مواصفات لاند كروزر 2022 النسخة العاشرة

في الإصدار العاشر من تويوتا لاند كروزر 2022، ستجد المواصفات التالية:

إطارات 265/55 R 20.

جنوط ألمنيوم قياس 20 بوصة.

تشتمل السيارة على شريط حماية جانبي من الكروم.

أحدث إصدار من لاند كروزر 2022

جاء الإصدار الثاني عشر والأخير بمواصفات قياسية كنهاية مثالية لتلك السلسلة من الإصدارات، وهذا كالتالي:

محرك توربو مزدوج.

خزان وقود بسعة 80 لترا.

تقنية التحكم اليدوي في السرعة.

إشارات مع أضواء ليد متتابعة في المصابيح الأمامية والخلفية.

شبكة أمامية مع مصد أمامي وخلفي بتصميم رياضي.

تشتمل السيارة على جناح خلفي، وعتبة جانبية، وقضبان سقف سوداء.

ومن الجدير بالذكر هنا أننا ذكرنا مواصفات الإصدارات التي ظهر فيها اختلاف ملحوظ من حيث التصميم الداخلي أو التقنيات، أما بالنسبة للإصدارات الأخرى التي لم نذكرها فهي تتضمن اختلافات طفيفة من حيث التصميم الخارجي أو الكماليات، فقد حرصنا على تسليط الضوء على أهم الفروق المؤثرة في السيارة.

مميزات لاند كروزر 2022

بالإضافة إلى المواصفات الأساسية التي تمتلكها السيارة نجدها مصممة بهيكل خارجي فاخر يتضمن شبكة أمامية من الكروم، مع تصميم جريء للمصباح الأمامي والخلفي، بجانب فتحة السقف بأبعادها القياسية، وتشمل السيارة أيضًا مقاعد خلفية مزودة بتقنية الطي بزر واحد بسهولة لتوسيع مساحة إضافية للأمتعة، مع نظام تكييف خلفي لمزيد من الراحة للركاب.

كما تشتمل تويوتا لاند كروزر على نظام تعليق متبادل أمامي جديد للأمان يعمل على أصعب التضاريس، ويعمل نظام التعليق عندما ترتفع إحدى عجلات السيارة عن الأرض، ثم يوزع النظام قوة الدفع للمركبة بشكل مناسب على العجلة الموازية، وبالتالي التغلب على العوائق أثناء القيادة على الطرق غير الممهدة أو الوعرة.

برنامج عبد اللطيف جميل للصيانة

يشمل برنامج الصيانة من عبد اللطيف جميل جميع سيارات تويوتا الجديدة المستوردة من خلال الموزعين المعتمدين في المملكة العربية السعودية، والتي تم بيعها من 1 يناير 2020 حتى نهاية يونيو 2022. كما يشمل البرنامج جميع السيارات المباعة من خلال الأفراد أو الوكلاء والموزعين.

أسعار إصدارات تويوتا لاندكروزر 2022

سعر لاندكروزر 2022 في السعودية كالتالي:

لاندكروزر 2022 GXR 2 بسعر 263،120 ريالا.

لاندكروزر 2022 GXR 3 بسعر 293،020 ريالا سعوديا.

لاندكروزر 2022 GXR 4 بسعر 307،970 ريالا سعوديا.

لاندكروزر 2022 GXR-V بسعر 320،850 ريالا سعوديا.

لاندكروزر 2022 VXR بسعر 362،250 ريالا سعوديا.

لاندكروزر 2022 VXR بسعر 404،570 ريالا سعوديا.

لاندكروزر 2022 GX DSL بسعر 242،190 ريالا سعوديا.

لاندكروزر 2022 GXR 2 DSL بسعر 260،360 ريالا سعوديا.

لاندكروزر 2022 GXR 3 DSL بسعر 290،605 ريالات.

لاندكروزر 2022 GXR 4 DSL بسعر 302،680 ريالا سعوديا.

لاندكروزر 2022 VX DSL بسعر 357،190 ريالا سعوديا.

لاندكروزر 2022 GR-S DSL بسعر 405،605 ريالات سعودي.

وبذلك نكون قد قمنا بإدراج أسعار جميع الموديلات التي أصدرتها تويوتا لسيارة لاند كروزر 2022 والتي تم إصدار اثنتي عشرة نسخة منها، وهذا يدل على نجاح هذا الموديل من السيارة، نجاح كبير داخل المملكة العربية السعودية، والعالم العربي كله، ويرجع ذلك إلى المواصفات المثالية والسعر المناسب.