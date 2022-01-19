تعرف على سعر ومواصفات سيارة شيري اريزو 5 2022

ارتفعت أسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 داخل السوق المصري بنسبة تتراوح بين 1000 و 3000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات سيارة شيري اريزو 5 الجديدة 2022.

مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

تضم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي السرعات، والاخر اوتوماتيكي الاداء CVT مكون من 7 سرعات، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران 141 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر خلال مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية.

تجهيزات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022

تحتوي السيارة على حزمة من التجهيزات مع اختلاف الفئات المقدمة ومنها، عجلة فيادة متعددة الوظائف، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 7 بوصة، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، وكاميرا لدعم قائد المركبة على عملية الاصطفاف، وفتحة سقف كهربائية للفئة عالية التجهيز، إلى جانب فرامل ABS مانعة للإنغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية.

اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة