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تعرف على سعر ومواصفات القصر المتحرك مرسيدس مايباخ 2022

أشرف محمد

أعلنت شركة مرسيدس موتورز عن توفر جيل جديد في سلسلة مرسيدس، “مرسيدس مايباخ”، أفضل موديلات 2022 في السيارات، وذلك لاحتوائه على العديد من المواصفات الممتازة من الداخل والخارج التي جعلته يبهر عشاق الفخامة، مما يجعل سعره مرتفعًا بعض الشيء بفضل إمكانياته المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بـ: وسائل الأمان، وقوة المحرك، والإطارات القوية، وغيرها من التقنيات الحديثة، والتي سوف نعرضها بالتفصيل في الأسطر التالية.

سعر ومواصفات القصر المتحرك مرسيدس مايباخ 2022

التصميم الداخلي لمرسيدس مايباخ 2022

تتميز السيارة بتصميم داخلي أكثر من رائع، لأنها تضم كافة المميزات والتقنيات الحديثة ومن أهمها:

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سعر ومواصفات القصر المتحرك مرسيدس مايباخ 2022

سعر ومواصفات القصر المتحرك مرسيدس مايباخ 2022

سعر ومواصفات القصر المتحرك مرسيدس مايباخ 2022

سعر ومواصفات القصر المتحرك مرسيدس مايباخ 2022 سعر ومواصفات القصر المتحرك مرسيدس مايباخ 2022

  • تحتوي على العديد من وسائل الراحة الممتعة للسائق والركاب.
  • مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد وبها خاصية التدليك للسائق والركاب.
  • تتحرك المقاعد كَهْرَبَائِيًّا في عدة اتجاهات.
  • مزودة بمكيف هواء عالي التقنية.
  • تحتوي على شاشتي وسائط مقاس 11.6 بوصة متصلتان بشبكات Wi-Fi وBluetooth.
  • مجهزة بجهاز إنذار ضد السرقة، وكذلك مع إنذار الاصطدام.
  • كما أن لديها كاميرا خلفية لمراقبة الطرق من الخلف وظهورها على الشاشة لتسهيل القيادة.

سعر ومواصفات القصر المتحرك مرسيدس مايباخ 2022 سعر ومواصفات القصر المتحرك مرسيدس مايباخ 2022

مميزات سيارة مرسيدس مايباخ 2022

بالإضافة إلى الإضافات الرائعة السابقة للسيارة، هناك العديد من الميزات الأخرى لهذه السيارة؛ مما جعلها مشهورة على نطاق واسع ومن أهمها:

  • مزودة بأقفال أمان.
  • حزام أمان بجهاز إنذار وفرامل مانعة للانزلاق.
  • مستوى صوت سيارة عال الجودة؛ لأنه يحتوي على مكبرات صوت قوية في كل مكان في السيارة.
  • تم تجهيز Mercedes-Maybach بمصابيح أمامية عالية الجودة يمكنك من خلالها رؤيتها في النهار.
  • كما توجد مصابيح ضباب حتى تتمكن من القيادة بسهولة.
  • فتحات شبكة في المقدمة كبيرة غير قابلة للطي.

سعر ومواصفات القصر المتحرك مرسيدس مايباخ 2022 سعر ومواصفات القصر المتحرك مرسيدس مايباخ 2022

أسعار سيارات مرسيدس مايباخ في الأسواق

كل موديل جديد تصدره أي شركة يكون بفئات مختلفة، وهذا ينطبق على سيارة Mercedes-Maybach، حيث إنها متوفرة في فئات مختلفة لكل فئة وخصائص ومميزات وسعر مختلف عن الآخر، كما هو موضح في السطور التالية:

  • يبدأ السعر لجميع الفئات داخل المملكة العربية السعودية: 76،000 ريال سعودي.
  • يقدر سعرها المبدئي في جميع أنحاء العالم بـ 200000 دولار.
  • بينما سعرها في مصر حوالي 5،000،000 جنيه مصري.

سعر ومواصفات القصر المتحرك مرسيدس مايباخ 2022

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار المرتفعة نسبياً ترجع إلى التقنيات الحديثة والمتقدمة التي تحتويها السيارة، وخاصة وسائل الأمان والمحركات والتصميم الخارجي الذي لا مثيل له.

أشرف محمد

أشرف محمد كاتب محتوى، محب للبحث في معظم المجالات بغرض التعلم واكتساب الخبرات، لنقلها إلى القارئ بشكل مبسط وميسر.


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