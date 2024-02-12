تعرف على سعر وسمات سيارة تويوتا prado موديل 2024

تعتبر تويوتا برادو 2024، سيارة دفع رباعي متوسطة الحجم والتي ظهرت لأول مرة في عام 1984، وهي واحدة من السيارات الأكثر مبيعًا وشهرة في فئتها على مستوى العالم، حيث تتميز بقوتها وقدرتها المتميزة على التعامل مع الطرق الوعرة، في هذا المقال، نقدم لكم عرضًا مفصلًا لمواصفات هذه السيارة الجديدة وأسعارها في الأسواق.

مواصفات تويوتا برادو 2024

تأتي السيارة بخيارين من المحركات؛ المحرك الأول عبارة عن 4 سلندر بسعة 2.7 لتر يولد قوة 164 حصانًا وعزم دوران 179 رطلًا، بينما المحرك الثاني هو محرك V6 بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة 271 حصانًا وعزم دوران 285 رطلًا، كما تأتي هذه السيارة بنظام دفع رباعي قياسي، وتشمل على مجموعة متنوعة من المميزات القياسية والاختيارية مثل مصابيح LED الأمامية، نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات، نظام صوتي JBL مع 14 مكبر صوت، نظام تثبيت السرعة التكيفي، نظام التحكم في المسار، ونظام الكشف عن المشاة.

السعر وتوقعات الإطلاق

بدايةً، لم يتم الكشف رسميًا عن أسعار السيارة حتى الآن، لكن يُتوقع أن تكون في حدود 50 ألف دولار، أي ما يُعادل 187 ألف ريال، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الأسعار عند إطلاقها في الأسواق الأمريكية والأوروبية في ربيع 2024، ومن المتوقع أيضًا وصولها إلى المنطقة العربية في نفس الفترة، تخطط الشركة اليابانية لإنتاج 5,000 نسخة من هذا الطراز في الشهرين الأولين من الإنتاج.

التصميم الداخلي

تم إعادة تصميم المقصورة الداخلية للسيارة بشكل كبير، مع شاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصات ونظام صوتي JBL مع 14 مكبر صوت، تم تحسين راحة الركاب بفضل المقاعد الأمامية الكهربائية والدعم القطني، مما يضيف لمسة من الفخامة والراحة.

فيما يلي جدول مواصفات سيارة تويوتا برادو موديل 2024: