تعرف على سعر جوهرة تويوتا الرياضية سوبرا 2022 في السعودية

تويوتا سوبرا 2022 هي السيارة المليئة بالفخامة والإبداع، وتتضمن مواصفات جعلتها من أفخم سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية، ومتوفرة بالأسواق بسعر يبدأ من 175.605 ريالا سعودي، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة عبد اللطيف جميل داخل المملكة.

تويوتا سوبر هي سيارة سيدان فاخرة ذات تصميم نابض بالحياة وشبابي، وتتميز بتصميمها الجريء والحاد الذي يعطي انطباعًا بالثقة، ومع تصميم المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية والذي يكمل التصميم الرياضي الفاخر للسيارة، واليوم نعرض مواصفات السيارة بالتفصيل مع سعر كل نسخة منها.

تويوتا سوبرا 2022

تتمتع سوبرا 2022 بهيكل قوي ومتين كما اعتادت عليه تويوتا ، وتشتمل على مقصورة مصممة خصيصًا للسائق الجريء، مع تطعيمات من ألياف الكربون، وتأتي مع كراسي مريحة مغطاة من أجود أنواع الجلود، وتتوافر السيارة في المملكة بنسختين، 2.0 L S وGT SPORT، وينال الإصدارين قبولاً كبيراً لدى الشباب والكبار.

مواصفات سوبرا 2022

يمكنك أن تجد تويوتا سوبرا 2022 في نسختها الأولى “2.0 L S ” بالمواصفات التالية:

محرك ديناميكي بشاحن توربيني سعة 2.0 لتر يضم أربع أسطوانات بقوة 255 حصاناً.

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

تأتي السيارة بعزم دوران أقصى يبلغ 400 نيوتن متر.

تبلغ أبعادها 4379 × 1854 × 1292 مم، ولها إطارات أمامية بمقاس 255/40 R 18 وإطارات خلفية بمقاس 275/40 R 18.

يبلغ متوسط ​​استهلاك السيارة للوقود 16.3 كم/ لتر، وبسعة خزان 52 لترًا.

تأتي بجنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة.

النسخة الثانية “GT SPORT” تأتي بمواصفات مختلفة تماما كالآتي:

محرك 3.0 لترات مع 6 سلندرات.

يعمل المحرك بقوة 382 حصانا، وأقصى عزم دوران له 500 نيوتن متر.

يبلغ حجم الإطارات الأمامية للسيارة 255/35 R 19 والخلفية 275/35 R 19.

أبعاد السيارة 4379 × 1854 × 1299 ملم.

متوسط ​​استهلاك السيارة للوقود 14.4 كم/ لتر.

تحتوي السيارة على جنوط سبور ألمنيوم بمقاس 19 بوصة.

سعر تويوتا سوبرا 2022

جاء سعر تويوتا سوبرا في السعودية للنسختين كالتالي:

سعر تويوتا سوبرا 2022 2.0 أس 175،605 ريال سعودي.

سعر تويوتا سوبرا 2022 جي تي سبورت هو 239،775 ريالا سعوديا.

بالنسبة لأسعار تويوتا سوبرا 2022 ، فهي تعتبر من أفضل السيارات الرياضية بالمملكة ، والتي تعطي قيمة مقابل سعر ، هذا بالإضافة إلى أنها تأتي من وكيل قوي بالمملكة وهي وكالة عبداللطيف جميل ، والذي يعتبر من أفضل الوكلاء في خدمة ما بعد البيع .