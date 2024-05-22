تعرف على أكثر ألوان السيارات انتشاراً

تعد ألوان السيارات عنصرًا أساسيًا يؤثر على جماليتها، وقيمتها السوقية، وجاذبيتها للمشترين، اللون المناسب قد يكون سببًا رئيسيًا لقرار الشراء، فكل لون يحمل دلالة وجاذبية خاصة تؤثر على نظرة المستهلكين للسيارة.

الألوان الأكثر شيوعًا في عالم السيارات

وفقًا لدراسة حديثة أجراها موقع “آي سي كارز دوت كوم” iSeeCars.com، تعتبر الألوان الأبيض والأسود الأكثر شيوعًا بين السيارات، خاصةً في الولايات المتحدة، تشير الدراسة، التي شملت أكثر من 6.1 مليون سيارة، إلى أن اللون الأبيض يتصدر قائمة الألوان الأكثر شعبية، يليه الأسود والرمادي ثم الفضي، هذه الألوان الأربعة تشكل معًا نسبة 78.5% من السيارات على الطرق الأمريكية.

التأثير على قيمة إعادة البيع

يؤثر اللون أيضًا على قيمة إعادة بيع السيارة، حيث تشير الدراسة إلى أن الألوان الأقل شيوعًا قد تخفض من قيمة السيارة في سوق المستعملة، بينما تحافظ الألوان الشائعة مثل الأبيض والأسود على قيمتها بشكل أفضل، يشير كارل براور، المحلل التنفيذي في “آي سي كارز”، إلى أن اللون الأبيض يُفضل لسهولة العناية به وشيوعه في مركبات الأساطيل والسيارات المؤجرة، مما يفسر انتشاره في سوق السيارات المستعملة.

الألوان الأقل شيوعًا

على الجانب الآخر، تشكل الألوان مثل البني، الأخضر، البيج، البرتقالي، الذهبي، الأصفر، والأرجواني نسبة 3.3% فقط من السيارات على الطريق، هذه الألوان الأقل شيوعًا تميل إلى التأثير سلبًا على قيمة السيارة في سوق المستعملة بسبب ندرتها.