تعرف على أسعار 4 سيارات جديدة بالسوق المصري.. “نيسان وميتسوبيشي”

يشهد سوق السيارات تحديثات مستمرة في قائمة أسعاره الرسمية، حيث كشفت العديد من العلامات التجارية عن أسعار سياراتها الجديدة مع بداية شهر يونيو الحالي.

نيسان سنترا موديل 2023

حصلت السيارة نيسان سنترا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 118 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيك من نوع CVT، و154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ومنظومة جر أمامي للعجلات.

بلغت أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2023 نحو 516.500 جنيه.

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023

تعتمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 على محرك بقوة 150 حصان من خلال محرك سعة 1500 سي سي تربو، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وعزم اقصي للدوران 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

الفئة الأولى lNSPORT GLX بقيمة قدرها 1.030.000 جنيه

الفئة الثانية lNSPlRT GLS بقيمة قدرها 1.090.000 جنيه

الفئة الثالثة lNSTYLE GLS بقيمة قدرها 1.140.000 جنيه

الفئة الرابعة GLX 4WD بقيمة قدرها 1.190.000 جنيه

سيتروين C4 موديل 2023

تعتمد السيارة سيتروين C4 موديل 2023 على محرك 3 أسطوانات، بسعة تبلغ 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قصوى تصل إلى 155 حصانا، و240 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتألف من 8 سرعات.

الفئة الأولى بقيمة قدرها 1.100.000 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها 1.200.000 جنيه

جاك J7

تصل السيارة جاك J7 من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة، في توقيت زمني يقدر بـ 10.5 ثانية، حيث تتمتع بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة إجمالية تقدر بـ 147 حصانا، و210 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.