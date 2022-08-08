تعرف على أسعار ومواصفات “جوهرة” كيا .. كيا سيلتوس 2023

منذ أن تم الإعلان سيارة كيا سيلتوس 2023، والذي وضح من بعض التسريبات التي ظهرت لها، وقد تملكت قلوب الكثير من عشاق السيارات بتصميمها الخاطف للأنظار بداية من هيكلها الخارجي وتصميمها المميز، والذي لفت الأنظار إليها حتى دون التعرف على مواصفاتها، ولكن تم الإعلان عن السيارة وإمكانياتها والتي تتميز بالكثير من المواصفات المميزة ووسائل الترفيه الحديثة، ويعتبر طول السيارة مناسبا جدا إلى حجمها ويأتي ذلك مع خفة الوزن وذلك لإعطائها ميزه على الطرق الوعرة وغير الممهدة، وتتميز أيضاً السيارة بأسعارها المناسبة لكل فئات المجتمع.

مواصفات كيا سيلتوس 2023

الطول طول السيارة يبلغ 4 أمتار و 315 ملليمتر في حين يبلغ عرض السيارة مترا و 800 مللي. الارتفاع ارتفاع السيارة يصل إلى متر وستة 120 ملليمتر. مساحة التخزين مساحة التخزين في الحقيبة الخلفية للسيارة تبلغ ساعة 515 لترا. التسارع يبلغ تسارع السيارة من الثبات حتى 100 كيلو متر تقطعها في غضون ستة وثلاثة من عشر ثوان. السرعة القصوى السرعة القصوى للسيارة تبلغ 190 كيلو مترا في الساعة. عزم الدوران عزم دوران يبلغ 195 نيوتن- متر عند 500 لفة في الدقيقة. المحرك الموتور تبلغ سعته 1600 سي سي ويتكون الموتور من أربع أسطوانات مرتبطة بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من سبع سرعات ، ويولد قوة دفع مقدارها 146 حصانا ،ويتوفر أيضا خيار آخر في المحرك في الفئات الأعلى، ويبلغ سعته 2000 سي سي يتكون من أربع أسطوانات متصلات بناقل حركة أتوماتيكي من نوع CVT ،ويولد قوة مقدارها 175 حصانا.

عيوب سيارة كيا سيلتوس 2023

هناك بعض العيوب البسيطة التي تم اكتشافها في السيارة وهذه العيوب ظهرت وفقا لما لمن قام بتجربتها وهي كالتالي:

يعتبر أداء المحرك الرئيسي ضعيف قليل ويحتاج أن يتم تطويره.

يعتبر تسارع السيارة ضعيفا بعض الشيء مقابل السيارات المنافسة لها.

ثبات السيارة في المنعطفات وعلى الأراضي غير الممهدة يعتبر غير كاف.

المقصورة الداخلية للسيارة ضيقة إلى حد ما، وتعتبر غير مريحة لبعض الأحجام.

أسعار سيارة كيا سيلتوس 2023

يتفاوت أسعار سيارة كيا سيلوتس حسب الفئة والإمكانيات المضافة إليها كما يختلف سعرها أيضاً من دولة إلى أخرى، وأسعارها كالآتي: