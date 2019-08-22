تعرف على أسعار السيارات الكهربائية في مصر

نقدم لكم اليوم اسعار السيارات الكهربائية في “مصر”، ويأتى ذلك بعد ارتفاع اسعار “الوقود” في إطار ذهاب الحكومه المصريه الى السيارات التي تعمل بالكهرباء،وبالفعل منذ الأيام القليلة الماضية ظهرت الكثير من تلك “السيارات” التى تعمل بالطاقه الكهربائيه فى منطقة “القاهرة” ويوجد الكثير منها فى شكل توك توك ولكن سيكون هذا التوك توك يتوفر على معامل أمان،وبعد انتشار تلك السيارات فا يوجد الكثير يتسأل عن أسعار تلك السيارات.

أسعار السيارات الكهربائية فى مصر

وتم تداول عبر صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك والعديد من الصفحات صور التوكتوك كهربائي يسير داخل مدينه 15 مايو في الأيام الماضية، وهي المدينة التابعة لمنطقة الجنوبية محافظة “القاهرة” وبدأ العديد من الأشخاص يتساءل كيف يمكنني شراء تلك هذة السيارة، والذي يبحث عن أماكن استيراد هذه السيارات، وكل تلك عمليات البحث وهى محاوله جادة من الأشخاص حتى يقوموا بالاستغناء عن التوكتوك بسيارة كهربائية حديثة ذات مستوى أمان عالي، ومميزات تلك التوك توك هى السرعة ويأتي بسرعة أعلى من التوك توك القديم الذي يعمل بمحركات الوقود، وقد قام أحد وكلاء الاستيراد فى مصر عرض اسعار جميع السيارات الجديدة التي تعمل بالكهرباء، وقال أن سعر السياره 90 ألف جنيه مصري، وبينما يأتي سعر التوك توك بـ 51 الف جنيه مصرى.

ويوجد الكثير والعديد من السيارات الكهربائية التي انتشرت الفترة الماضية في السوق المصرى، ونأتي هنا إلى الأسعار يوجد نوعان النوع الأول هى السيارت ذات سرعه قليلة ويبدأ سعرها من 90000 إلى 118.800 ألف جنيه مصرى، بينما سعر السيارة ذات سرعة عالية هو 131.000 الف جنيه مصرى، ويمكنك أيضاً تزويد بعض الاشياء في السيارة مثل.

باور ستيرنج وهو سعره 7.000 جنيه مصرى

تكييف با 20.000 جنيه مصرى

كاميرات 600 جنيه

مرايات فتح وغلق كهربائية 2000 جنيه مصرى

كيف يمكن حجز تلك السيارة

يمكنك الآن حجز تلك السيارة البديلة لتوكتوك بدفع 25% من سعر السياره، وهذي السيارة يمكنها أن تسير لمسافة 120 كم وبسرعة 60 كم في الساعة وبدون ان تحتاج إلى شحن البطارية، وإلى التوك توك فيمكنك السير لمسافة 120 كم بسرعة 50 كم، كما أن ضمان السيارة عام ونصف وهو شامل الاتي تيل الفرامل ثم زيت الفرامل وكما أن يتوافر مع السيارة شاحن اصلى حتى يمكنك شحن البطارية عندما تفصل.