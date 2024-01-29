ليس من الطبيعي أن يولد الإنسان وهو يعلم كل شيء عن الحياة، بل يتعلم من خلال التجارب والمواقف التي يمر بها، هذا ينطبق بشكل خاص على مهارات القيادة، حيث يكتسب السائق خبرته من خلال الممارسة والتعلم المستمر، في هذا المقال سنناقش بعض النصائح والتقنيات التي تساعد على تطوير مهارات القيادة والأمان على الطرق.

الأساسيات المهمة في القيادة

تجنب غسل السيارة في المنزل

غسل السيارة في المنزل قد يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الماء وقد يتسبب في خدوش على طلاء السيارة، وفقًا لدراسة من جامعة تكساس، غسل السيارة يدويًا يمكن أن يترك خدوشًا دقيقة على الطلاء، لذا من الأفضل استخدام المحطات المتخصصة التي تمتلك الأدوات والمواد المناسبة لتنظيف السيارات بشكل آمن وفعال.

شغّل مصابيحك الأمامية خلال النهار

دراسة كندية وجدت أن استخدام المصابيح الأمامية خلال النهار يقلل من فرص الحوادث بنسبة 11%، يساعد هذا الإجراء في جعل السيارة أكثر وضوحًا للسائقين الآخرين، خاصةً في المناطق النائية أو الظروف الجوية السيئة.

نصائح للقيادة على الرمال

القيادة على الرمال تتطلب مهارة خاصة، ينصح بتجنب القيادة في الصحاري أو على الشواطئ إذا لم تكن تمتلك الخبرة الكافية، حيث يمكن أن تؤدي إلى العلقان في الرمال وصعوبة السيطرة على السيارة.

تخفيض مقعد السائق

يساعد تخفيض مقعد السائق على الشعور بالسرعة الحقيقية للسيارة، مما يساهم في تحسين التقدير الذاتي للسرعة وتجنب القيادة بسرعة مفرطة.

التعامل مع الضربات الخلفية

في حالة الوقوف والانتظار، إذا رأيت سيارة تقترب منك بسرعة من الخلف، من الأفضل أن تشد حزام الأمان وترفع قدمك عن دواسة الفرامل وتضع السيارة في وضع الحياد لتقليل الأضرار المحتملة.

العناية بالمحرك

العناية بالمحرك تعد من الأمور الهامة لضمان أداء جيد وطول العمر الافتراضي للسيارة، ينصح بإراحة المحرك عند الإمكان، مثل وضع السيارة في وضع الحياد عند التوقف على إشارات المرور، أو إطفاء المحرك خلال الازدحامات المرورية.