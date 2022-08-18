تصميم مبتكر وجديد لسيارة كيا سبورتاج 2023 تعرف على المواصفات

تعد سيارة كيا سبورتاج 2023 من السيارات الرياضية التي تتمتع بتكنولوجيا وتقنيات عالية جديدة من فئة الكروس، وبهذه المميزات أستطاعت عن تنافس الكثير من السيارات التي تكون مميزة مثل سيارات ميتسوبيشي اكليبس كروس، و سيارة فوكس فاجن تيجوان نيسان اكس تريل و سيارة شيفروليه اكوى يونيكس و سيارة تويوتا راف فور، كما يتم طرحها في الأسواق على موديلات متنوعة وتقنيات رائعة ذات مميزات جميله في التصميم، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مميزات ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023.

سيارة كيا سبورتاج 2023

تحتوي سيارة كيا على إمكانات وقدرات عالية، من أجل منح راكبيها أفضل سبل الراحة والأمان بأقصى قدر ممكن، كما تأتي بمجموعة متكاملة من التطورات النوعية في تصميمها الداخلي والخارجي بلمسات جميلة ورائعة تُضيف بُعداً جديداً من الأناقة والفخامة العصرية.

مواصفات كيا سبورتاج 2023

وسعت كيا لمطابقة النسب الأوسع من سيارات الكروس أوفر الأكثر مبيعا في الأسواق حيث تحتوي على العديد من المواصفات الجديدة، وهي كالتال:

مواصفات كيا من الخارج تحتوي على أذرع DRLs عمودية من المصد إلى الرفراف، بالإضافة إلى إضاءة LED أمامية وخلفية تحدد السيارة من النهار إلى الليل، ويأتي السقف الأسود قضبان سقف مرتفعة، بحيث تمتد كسوة السوداء الأنيقة فوق أقواس العجلات المستديرة للحصول على مظهر أنيق ونظيف بنفس شكل سيارة سوبارو أكثر من هيونداي توكسون الجريئة.

مواصفات كيا من الداخل تحتوي على شاشة لمس بمقاس 12.3 بوصة، تُزود الطرز الهجينة بناقل تروس قرصي، و الأخر بناقل حركة ميكانيكي، بحيث يمكن الحصول على سيارة كيا سبورتاج 2023 بأربع أوضاع قيادة مختلفة، وهي تأتي بمحرك داخلي 4 بسعة 2.5 ليتر بقوة 187 حصانًا من 8 سرعات ودفع أمامي متميز، كما تضيف درجات X-Pro تحسينات قياسية للدفع الرباعي والطرق الوعرة، بحيث يمكن التعامل مع كافة الطرق المتعرجة أو مسارات التلال المرتفعة، ويأتي البعض منها بمحرك هجين بقوة 227 حصان بالإضافة إلى محرك تيربو 4 سَعَة 1.6 لتر و 6 سرعات أوتوماتيكي يعمل بسلاسة أكبر وكفاءة أكبر، كما تحتوي على مساحة أكبر للرجاب الخلفيين.

مميزات كيا سبورتاج 2023

لكل سيارة جديدة مميزات جديدة تميزها عن الإصدارات السابقة، وهي كالتالي:

تحتوي علي تصميم داخلي أنيق.

تأتي بمساحة خلفية واسعة ومريحة للأرجل.

يتميز بقدرة شحن عالية.

يتميز بانحناء شاشة العرض المصممة بأناقة وحرفية عالية.

تحتوي على محرك يتكون المحرك الأول من أربع سلندرات.

يتميز المحرك بقوة تصل إلى 159 حصان بالإضافة إلى عزم دوران يقدر بعزم 192 نيوتن لكل متر.

يتميز المحرك الثاني المكون من أربع سلندرات قوة 180 حصان، و يصل عزم الدوران به إلى 265 نيوتن لكل متر.

تحتوي على تحذيرات خاصة بالخروج عن الركن بشكل آمن كما إنها تحذر عند حدوث حادث أو اصطدام من النقطة العمياء.

تحتوي على نظام يساعد على تتبع المسار للسيارة.

تحتوي على جنوط مقاس 17-19 بوصة.

تحتوي على كاميرا رؤية بزاوية 360 درجة وشاشة رؤية النقطة العمياء داخل مجموعة العدادات.

سعر كيا سبورتاج 2023 في السُّعُودية

يصل سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 في السُّعُودية من نوع ستاندرد الجديدة نسخة LX المزودة بمحرك سَعَة لترين ونظام دفع ثنائي إلى 95,448 ريالاً سعوديًا، وبسعر 25,452 دولارًا أمريكيًّا، أما سعر سبورتاج الجديدة LX المزودة بنظام الدفع الرباعي ومحرك سَعَة لترين تصل إلى 101,888 ريالاً سعوديًّا أي ما يعادل قيمة 27,170 دولارًا أمريكيًّا.