تصل إلى 520 ألف جنيه .. أسعار سيارات سوزوكي في مصر أغسطس 2022

يحرص البعض على اقتناء سيارات من العلامات التجارية اليابانية، التي يفضلها الكثير من عشاق الإمكانيات التي لا تتميز بها سوى تلك السيارات، وأخيرًا أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن أحدث أسعار طرازاتها المطروحة داخل السوق المحلي المصري خلال شهر أغسطس الجاري، حيث تتوافر 8 طرازات مطروحة في السواق المحلية وبأسعار متفاوتة، لتلبية كافة الأزواق والشرائح، حيث يتوافر سيارات سزوكي من طراز «ألتو، وإسبريسو، وديزاير، وسويفت، وسيلاريو، وسياز، وأرتيجا، وفيتارا»، ونوضح في سياق تقريرنا التالي أسعار سيارات سوزوكي في مصر بعد الزيادات الأخيرة وموضوعات أخرى ذات صلة .

أسعار سيارات سوزوكي في مصر

زادت أسعار سيارات «سوزوكي» في الفترة الأخيرة نتيجة لحركة الدولار مقابل الجنيه المصري، إلا أن بعضها جاء في متناول راغبي اقتناء تلك العلامة التجارية ويفضلونها عن غيرها، للميزات التي يجدونها في هذه الماركة من السيارات، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

طراز ألتو

وصل سعر السيارة ألتو لحوالي 164 ألف جنيه – بزيادة ألفين جنيه .

طراز إسبريسو

وصل سعر السيارة إسبريسو 192 ألف جنيه – بزيادة ألفين جنيه .

طراز سيليريو

وصل سعر الفئة الأولى مانيوال 225 ألف جنيه – بزيادة 5 آلاف جنيه .

وصل سعر الفئة الثانية مانيوال 235 ألف جنيه – بزيادة 5 آلاف جنيه .

وصل سعر الفئة الثالثة مانيوال 240 ألف جنيه – بزيادة 5 آلاف جنيه .

وصل سعر الفئة الرابعة مانيوال 263 ألف جنيه – بزيادة 10 آلاف جنيه .

طراز ديزاير

وصل سعر الفئة الأولى 235 ألف جنيه – بزيادة 3 آلاف جنيه .

وصل سعر الفئة الثانية 275 ألف جنيه – بزيادة 7 آلاف جنيه .

وصل سعر الفئة الثالثة 295 ألف جنيه – بزيادة 11 ألف جنيه .

طراز سويفت

وصل سعر الفئة الأولى 300 ألف جنيه – بزيادة 15 ألف جنيه .

وصل سعر الفئة الثانية 310 ألف جنيه – بزيادة 15 ألف جنيه .

وصل سعر الفئة الثالثة 320 ألف جنيه – بزيادة 15 ألف جنيه .

وصل سعر الفئة الرابعة 330 ألف جنيه – بزيادة 15 ألف جنيه .

طراز سياز

وصل سعر الفئة الأولى 332 ألف جنيه – بزيادة 10 آلاف جنيه .

وصل سعر الفئة الثانية 367 ألف جنيه – بزيادة 15 ألف جنيه .

طراز إرتيجا

وصل سعر السيارة إرتيجا لحوالي 395 ألف جنيه – بزيادة 20 ألف جنيه .

طراز فيتارا

وصل سعر الفئة الأولى 510 ألف جنيه – بزيادة 20 ألف جنيه .

وصل سعر الفئة الثانية 520 ألف جنيه – بزيادة 20 ألف جنيه .

عناوين فروع توكيل سوزوكي في مصر

يوجد عدد من فروع سوزوكي في مصر، منتشرة في مختلف محافظات ومناطق الجمهورية، وهذه بعض عناوين فروع توكيل سوزوكي في مصر :

فرع الجيزة

العنوان : يوجد في ٢٦ شارع المساحة بالدقي

للتواصل : ٣٧٦١٦٤٠١ .

فرع مدينة نصر

العنوان : يوجد في ١١ شارع عبد الرازق السنهوي .

للتواصل : ٢٢٧٣١٣٧٣ .

فرع ابو رواش

العنوان : يوجد في الكيلو ٢٨ اسكندرية الصحراوي .

للتواصل : ٣٥٣٩٠٠٥٥ .

فرع الدقي

العنوان : يوجد في ١٨ شارع حسين كمال .

للتواصل : ٣٧٦٠٥٣٦٤ .

فرع الهايكستب

العنوان : يوجد خلف المطار القديم .

للتواصل : ٢٦٢٤٧٨٩٣

فرع الدقي

العنوان : يوجد في ٢٦ شارع المساحة .

للتواصل : ٣٧٦١٧٤٠١

فرع مدينة نصر

العنوان : يوجد في شارع عباس العقاد بمدينة نصر .

للتواصل : ٢٢٧٣١٣٧٣

فرع الاسكندرية المركز الرئيسي

العنوان : يوجد في ٢٨ طريق مصر الاسكندرية الصحراوي .

التواصل : ٣٥٣٩٠٠٥٥

فرع الاسكندرية

العنوان : يوجد في سيدي جابر بطريق الحرية

للتواصل : ٠٣٤٢٥٠٧٧٣

فرع رشدي

العنوان : يوجد في ٦ شارع محمد رشدي .

للتواصل : ٠٢٣٣٣٥٨٠٥٣

فرع المنوفية

العنوان : يوجد في عمارة مساكن الزراعين بالمعلمين .

للتواصل : ٠١٢٠٤٤٤١٨٨

فرع المنوفية

العنوان : يوجد في شارع جمال عبد الناصر امام كلية الهندسة .

للتواصل : ٠٤٨٢٣٢٧١٩٤

فرع دمياط

العنوان : يوجد في تقسيم المعلمين بطريق بورسعيد .

للتواصل : ٠١٢٠٤٤٤١٨٨

فرع أباظة

العنوان : يوجد في كفر الشيخ امام المستشفي العام .

للتواصل : ٠٤٧٣٢٣٥٦٩٦

رقم خدمة عملاء توكيل سوزوكي

يتسنى لملاك السيارات من ماركة سوزوكي أن يتواصلوا مع خدمة العملاء، عن طريق الأورقام التالي :