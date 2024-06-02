تصريحات تويوتا تثير الجدل حول مستقبل السيارات الكهربائية

في بيان مثير للجدل، أعلن رئيس شركة تويوتا اليابانية أن السيارات الكهربائية قد لا تكون الخيار السائد في مستقبل السوق العالمي للسيارات، هذه التصريحات تثير العديد من الأسئلة حول مستقبل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في صناعة السيارات.

توقعات السوق حسب تويوتا

أكد رئيس تويوتا أنه يتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية حوالي 30% فقط من السوق العالمي، متنبئًا بأن سيارات البنزين، الهايبرد، والمركبات الهيدروجينية ستستمر في الهيمنة على الأسواق.

الأسباب وراء تحفظ تويوتا

وفقًا لتويوتا، ينبغي عدم تطوير السيارات الكهربائية على حساب التقنيات الأخرى؛ يرجع هذا التحفظ جزئيًا إلى تكلفة بطاريات السيارات الكهربائية العالية والجهد المطلوب لتطويرها وإنتاجها، بالإضافة إلى ذلك، تحتاج هذه السيارات إلى بنية تحتية مجهزة تلبي احتياجات جميع العملاء.

التحديات أمام السيارات الكهربائية

على الرغم من الضغط الحكومي والتحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، تشير تويوتا إلى أن هذا التحول لا يحدث بالسرعة التي يتوقعها البعض، تأتي هذه التصريحات في ظل انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023.