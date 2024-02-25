تسلا تتعرض لضغوط المنافسة في الصين

العلامة الأمريكية البارزة في مجال المركبات الكهربائية تسلا، تواجه تحديات جديدة تتمثل في انخفاض أسهمها نتيجة للصراعات الحالية في منطقة البحر الأحمر، هذه الصراعات أثرت بشكل كبير على مسارات النقل الدولية، مما يؤدي إلى تحديات كبيرة في الإنتاج والتوزيع في أوروبا وآسيا.

تأثير الصراعات على الإنتاج

تسلا أعلنت عن تعليق الإنتاج في مصنع برلين من 29 يناير إلى 11 فبراير 2024؛ نظرًا لنقص الإمدادات الناتج عن الصراعات في البحر الأحمر، هذا التوقف المؤقت من المتوقع أن يؤثر بشكل سلبي على حجم مبيعات الشركة للعام الجاري.

خفض أسعار سيارات تسلا في الصين

في محاولة للحفاظ على استقرار المبيعات وسط هذه الأزمة، قررت تسلا خفض أسعار سياراتها الكهربائية في الصين، تم تخفيض سعر سيارة موديل 3 بنسبة 5.9% ليصل إلى حوالي 34,3 ألف دولار، بينما انخفض سعر سيارة موديل Y بنسبة 2.8% ليصل إلى حوالي 36,4 ألف دولار.

تأثير المنافسة والسحب الكبير في الصين

تأثرت تسلا بالمنافسة الشديدة من شركات السيارات الصينية الكبرى مثل BYD، مما أدى إلى تخفيض أسعار سياراتها سابقًا، وفي تطور آخر، قامت تسلا بسحب 1.6 مليون سيارة في الصين لتحديث أنظمة تتعلق بالسلامة العامة في 5 يناير من العام الجاري، مما أدى إلى تفوق BYD عليها في حجم المبيعات.

تأثير الأزمة على الصناعة العالمية

الأزمة في البحر الأحمر لها تأثيرات واسعة النطاق على صناعة السيارات العالمية، شركات الشحن الكبرى بدأت تتجنب العبور من طريق البحر الأحمر التجاري، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تعامل الشركات مع هذه الأزمة والعواقب المترتبة عليها.