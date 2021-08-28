تراجع الإنتاج العالمي للسيارات 7.5 مليون سيارة خلال 2021 بسبب دلتا ونقص أشباه الموصلات

في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده جميع الدول في جميع أنحاء العالم لوحظ انخفاض كبير في الإنتاجية العالمية للسيارات المصنفة كونها أشباه المواصلات، وحسب الاحصائيات التي تم القيام بها في الفترة الأخيرة فإن الأرقام تشير إلى انخفاض كبير قدره حوالي ٧ مليون سيارة، ويتوقع الخبراء أن هذا الانخفاض سوف يستمر مدة طويلة.

وبسبب انخفاض الإنتاج تم انخفاض إنتاج أشباه المواصلات وبالتالي فهناك الكثير من الشركات المصنعة للسيارات التي تضررت بشكل كبير وخاصة الشركات الإلكترونية الاستهلاكية، وكما نرى فإن جائحة فيروس كورونا لم تترك قطاع السيارات وشأنه وأثرت فيه بشكل كبير على المستوى المحلي والعالمي.

ومن ضمن الشركات المتضررة من هذا الانخفاض شركة تويوتا العالمية وشركة لكزس أيضًا حيث أعلنت هذه الشركات انخفاض إنتاجهم بنسبة كبيرة للغاية وهذه النسبة تم تقديرها بحوالي ٤٠٪ من إجمالي الإنتاج وهذه النسبة المئوية تعادل حوالي ٣٦٠ ألف سيارة.

والكثير من الأشخاص يتساءلون عن الوقت الذي ستعود فيه الأمور إلى مجراها الطبيعي، وفي الواقع فإن هذا الأمر نسبي ويعتمد على مدى انتشار فيروس كورونا، ولكن هناك بعض الدراسات التي أوضحت أنه في الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ قد تنتظم عمليات الإنتاج الخاصة بسيارات أشباه المواصلات وقد يحدث تغيير إيجابي ولكن لن تتعافى جميع الشركات في العام القادم وستظل عملية الإنتاج غير متوازنة حتى عودة كافة العمليات إلى مجراها الطبيعي.

وفي الواقع فإن هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى ازدياد هذه الأزمة وأهم هذه الأسباب:

انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر بسبب انتشار سلالة دلتا في البلدان الآسيوية التي تمتلك مصانع سيارات.

احتكار قطاع الأجهزة الإلكترونية الشرائح المستخدمة في صنع أشباه المواصلات ووضعها في السيارات.

لجوء الشركات المصنعة لأشباه الموصلات إلى الشركات الإلكترونية بهدف الربح بشكل أفضل.

كما أعلنت سيارة فولكس فاجن أنها ستقوم بتعليق الإنتاج لهذا النوع في مصانعها، وليست شركة فولكس فاجن فقط بل وأيضًا شركة ستيلانتس وفورد والكثير من الشركات الأخرى.