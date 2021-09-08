تخفيض أسعار سيارات شانجان موديل 2022 في مصر

أعلن الوكيل الخاص بسيارات شانجان في مصر “مجموعة جي بي غبور أوتو” عن تخفيض أسعار سيارات شانجان موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على أنواع الفئات التي سينطبق عليها هذا التخفيض والأسعار الجديدة لها.

أسعار شانجان ألسفن موديل 2022 قبل وبعد التخفيض

الفئة السعر قبل التخفيض السعر بعد التخفيض الأولى 172 ألف جنيه 162 ألف جنيه الثانية 192 ألف جنيه 182 ألف جنيه الثالثة 207 ألف جنيه 197 ألف جنيه

مواصفات محرك السيارة ألسفن موديل 2022

قوة المحرك 135 حصان سعة المحرك 1400 سي سي عدد السلندرات 4 سلندر ناقل حركة السيارة أوتوماتيك- 5 سرعات

وسائل الأمان المتوفرة بالسيارة

نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق نظام ثبات الإلكتروني خاصية التحذير من المسافات الخلفية

أسعار شانجان إيدو 2022 قبل وبعد التخفيض

الفئة السعر قبل التخفيض السعر بعد التخفيض الأولى 225 ألف جنيه 215 ألف جنيه الثانية 240 ألف جنيه 230 ألف جنيه

مواصفات محرك السيارة شانجان إيدو 2022

قوة المحرك 125 حصان سعة المحرك 1600 سي سي العزم الأقصى للدوران 160 نيوتن متر ناقل حركة السيارة أوتوماتيك – 4 سرعات

وسائل الأمان المتوفرة بالسيارة شانجان إيدو 2022

نظام ثبات إلكتروني نظام مراقبة ضغط إطارات السيارة نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق وسائد هوائية خاصية التحذير من المسافات الخلفية

الكماليات المتوفرة بالسيارة شانجان إيدو موديل 2022