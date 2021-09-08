تخفيض أسعار سيارات شانجان موديل 2022 في مصر

بواسطة مدحت الصباغ

أعلن الوكيل الخاص بسيارات شانجان في مصر “مجموعة جي بي غبور أوتو” عن تخفيض أسعار سيارات شانجان موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على أنواع الفئات التي سينطبق عليها هذا التخفيض والأسعار الجديدة لها.

تخفيض أسعار سيارات شانجان_موديل_2022
  • أسعار شانجان ألسفن موديل 2022 قبل وبعد التخفيض
الفئة السعر قبل التخفيض السعر بعد التخفيض
الأولى 172 ألف جنيه 162 ألف جنيه
الثانية 192 ألف جنيه 182 ألف جنيه
الثالثة 207 ألف جنيه 197 ألف جنيه
شانجان_ألسفن_موديل_202-
شانجان_ألسفن_موديل 2022
  • مواصفات محرك السيارة ألسفن موديل 2022
قوة المحرك 135 حصان
سعة المحرك 1400 سي سي
عدد السلندرات 4 سلندر
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك- 5 سرعات
شانجان ألسفن موديل 2022 من الداخل
شانجان ألسفن موديل 2022 من الداخل
  • وسائل الأمان المتوفرة بالسيارة
نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً
نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق
نظام ثبات الإلكتروني
خاصية التحذير من المسافات الخلفية

أسعار شانجان إيدو 2022  قبل وبعد التخفيض

الفئة السعر قبل التخفيض السعر بعد التخفيض
الأولى 225 ألف جنيه 215 ألف جنيه
الثانية 240 ألف جنيه 230 ألف جنيه
شانجان إيدو موديل 2022
شانجان إيدو موديل 2022
  • مواصفات محرك السيارة شانجان إيدو 2022
قوة المحرك 125 حصان
سعة المحرك 1600 سي سي
العزم الأقصى للدوران 160 نيوتن متر
ناقل حركة السيارة أوتوماتيك – 4 سرعات
شانجان إيدو موديل 2022 من الداخل
شانجان إيدو موديل 2022 من الداخل
  • وسائل الأمان المتوفرة بالسيارة شانجان إيدو 2022
نظام ثبات إلكتروني
نظام مراقبة ضغط إطارات السيارة
نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق
وسائد هوائية
خاصية التحذير من المسافات الخلفية
  • الكماليات المتوفرة بالسيارة شانجان إيدو موديل 2022
مكيف للهواء
فتحة سقف كهرباء
مصابيح أمامية هالوجين
مصابيح ضبابية خلفية
جنوط رياضية مقاسها 16 بوصة
فرش السيارة قماش
مسند يد أمامي


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مدحت الصباغ

كاتب محتوى بموقع نجوم مصرية