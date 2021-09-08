تخفيض أسعار سيارات شانجان موديل 2022 في مصر
أعلن الوكيل الخاص بسيارات شانجان في مصر “مجموعة جي بي غبور أوتو” عن تخفيض أسعار سيارات شانجان موديل 2022، وسوف نتعرف في هذا المقال على أنواع الفئات التي سينطبق عليها هذا التخفيض والأسعار الجديدة لها.
- أسعار شانجان ألسفن موديل 2022 قبل وبعد التخفيض
|الفئة
|السعر قبل التخفيض
|السعر بعد التخفيض
|الأولى
|172 ألف جنيه
|162 ألف جنيه
|الثانية
|192 ألف جنيه
|182 ألف جنيه
|الثالثة
|207 ألف جنيه
|197 ألف جنيه
- مواصفات محرك السيارة ألسفن موديل 2022
|قوة المحرك
|135 حصان
|سعة المحرك
|1400 سي سي
|عدد السلندرات
|4 سلندر
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك- 5 سرعات
- وسائل الأمان المتوفرة بالسيارة
|نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً
|نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق
|نظام ثبات الإلكتروني
|خاصية التحذير من المسافات الخلفية
أسعار شانجان إيدو 2022 قبل وبعد التخفيض
|الفئة
|السعر قبل التخفيض
|السعر بعد التخفيض
|الأولى
|225 ألف جنيه
|215 ألف جنيه
|الثانية
|240 ألف جنيه
|230 ألف جنيه
- مواصفات محرك السيارة شانجان إيدو 2022
|قوة المحرك
|125 حصان
|سعة المحرك
|1600 سي سي
|العزم الأقصى للدوران
|160 نيوتن متر
|ناقل حركة السيارة
|أوتوماتيك – 4 سرعات
- وسائل الأمان المتوفرة بالسيارة شانجان إيدو 2022
|نظام ثبات إلكتروني
|نظام مراقبة ضغط إطارات السيارة
|نظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق
|وسائد هوائية
|خاصية التحذير من المسافات الخلفية
- الكماليات المتوفرة بالسيارة شانجان إيدو موديل 2022
|مكيف للهواء
|فتحة سقف كهرباء
|مصابيح أمامية هالوجين
|مصابيح ضبابية خلفية
|جنوط رياضية مقاسها 16 بوصة
|فرش السيارة قماش
|مسند يد أمامي