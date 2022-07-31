تخطف لكزس RX 2023 الوحش للطرق الوعرة الأنظار بتصميمها الفاخر والحديث وسعرها المذهل

تمكنت لكزس 2023 RX من لفت الأنظار بمجرد ظهورها، خاصة بعد تصميمها الفاخر، من حيث قوتها، بالإضافة إلى سعتها الهائلة، حيث تهدف العلامة التجارية اليابانية التي تمثل الجيل الخامس والجديد إلى إعادة إنشاء نفس التأثير من خلال تقديم 2023 RX الجديدة كليًا، حيث أصدرت لكزس إعلانًا تشويقيًا عن سيارة الكروس أوفر الجديدة، وقدمت أول لمحة عما سيبدو عليه RX العام المقبل، بالإضافة إلى الإمكانيات التي تأتي بها، مكونة من 5 مقاعد من نوعية الكروس أوفر متوسطة الحجم بين الفئتين الممتازة، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال أهم المواصفات الخرافية لسيارة لكزس RX 2023، وسعرها المفاجئ خاصة لمحبي هذه الفئة.

أهم المواصفات الأسطورية لسيارة لكزس 2023 RX الجديدة

السيارة الجديدة مدعومة بمحرك توربيني سعتة 2.4 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 275 حصانًا وعزم دوران 430 نيوتن متر، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات يتسارع من السكون إلى 96 كم / ساعة في نظام الدفع بالعجلات الأمامية، في 7.5 ثانية في 7.2 ثانية، حيث يستهلك نظام الدفع الرباعي الثاني 10.2 كم من البنزين لكل لتر، كما يعتمد على نظام هجين يجمع بين 2.5 لتر مع مولد محرك البنزين رباعي الأسطوانات 246 حصاناً وعزم دوران يبلغ 316 نيوتن متر عبر مولد كهربائي متصل بعزم تروس CVT، ويسرع السيارة ذات الدفع الرباعي من 0 إلى 96 كم / ساعة في 7.4 ثانية ويستهلك 1 لتر من الوقود الذي يغطي مسافة 14 كم.

التصميم الخارجي لسيارة لكزس 2023 RX الجديدة

واجهة أمامية مع شبك جديد أكبر وتصميم منسوج.

مثل الجيل السابق، يحتوي RX الجديد على قسم مرتفع يؤدي إلى الرفارف الخلفية.

يحتوي السقف على عمود C عائم، يتميز بمصابيح خلفية مستعرضة على الهيكل.

زيادة المساحة الخلفية للأرجل.

تحتوي على مساحة كبيرة للغاية للشحن.

عجلات قياس 19 بوصة.

تعليق خلفي جديد متعدد الوصلات.

تصميم أكثر أناقة للكونسول الوسطي.

التصميم الداخلي لسيارة لكزس 2023 RX الجديدة

تتميز لكزس 2023 RX بنظام معلومات ترفيهي جديد يركز على أدوات التحكم باللمس والصوت، يمكن المهندسون من إزالة الأزرار التقليدية التي كانت في الجيل السابق، وكذلك التخلص من الساعة التناظرية، بالإضافة إلى مقابض الأبواب الداخلية التي تعمل بالدفع والسحب والمثيرة للإعجاب لوحة عدادات ذات خلفية متعددة الألوان، ولمسات ألومنيومية، أو رمادية، سوداء أو خشبية، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تكشف بعد عن التفاصيل الداخلية بالكامل.

سعر سيارة لكزس 2023 RX الجديدة

بلغ سعر لكزس RX350 ما يقارب من 187,000 ريال سعودي.

بلغ سعر لكزس RX350 F Sport، ما يقارب من 195,000 ريال سعودي.

بلغ سعر لكزس لكزس RX350h، ما يقارب من 217,000 ريال سعودي.

بلغ سعر لكزس RX350h F Sport، ما يقارب من 225,000 ريال سعودي.

بلغ سعر لكزس RX450h +، ما يقارب من 243,000 ريال سعودي.

بلغ سعر لكزس RX500h F Sport Performance، ما يقارب من 262,000 ريال سعودي.

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