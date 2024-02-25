تجربة فريدة تنتظر الشرق الأوسط مع قدوم إم جي Cyberster

أعلنت إم جي موتور عن ظهور طراز Cyberster المنتظر بفارغ الصبر في الشرق الأوسط خلال يناير الجاري، هذه الخطوة تأتي كجزء من جولة قيادة فريدة عابرة للقارات، تحتفي بالذكرى السنوية المئة للعلامة التجارية، مما يعكس التزام الشركة القوي تجاه هذه المنطقة.

إلهام Cyberster وتراث إم جي

Cyberster، المستلهمة من طراز MGB الكلاسيكي الشهير، تجسد أحدث التقنيات في عالم السيارات وخصائص الابتكار في مجال التحوُّل الكهربائي، زيارتها للشرق الأوسط تمثل جزءًا من فعالية مميزة تعكس التزام إم جي بالمنطقة، مؤكدةً على أهميتها هذه في السوق بالنسبة لهم.

رحلة عابرة للقارات واحتفال بالذكرى المئة

تُعد جولة السيارة الرياضية هذه مبادرة بارزة ضمن احتفالات إم جي بذكراها السنوية المئة، هذه الفعالية تكرّم تراث إم جي وأصولها العريقة التي تعود إلى مئة سنة، وتُظهر كيف استطاعت العلامة التجارية كسب سمعة مميزة في مجال الابتكار والتميز بعالم السيارات.

تصميم وأداء Cyberster

السيارة الرياضية الكهربائية بالكامل ذات البابين، تمثل تجسيدًا للتصميم المستقبلي والأداء المبهر، تتميز بمقدمة منخفضة فريدة ورفارف خلفية منحنية، بالإضافة إلى أبواب مرتفعة ومؤخرة مشطوبة، وتتوفر بطراز ذي مولد مفرد ببطارية 64 كيلوواط/ساعة، أو بمولد مزدوج ببطارية 77 كيلوواط/ساعة، وقدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.2 ثواني فقط.

رحلة Cyberster وتارنر توينز

يتولى قيادة السيارة التوأم روس وهوغو تارنر، المعروفان بمغامراتهما المحترفة، حيث إنها انطلقت من على جسر وستمينستر بلندن متجهة إلى شنغهاي في سبتمبر 2023، تعتبر هذه الرحلة فصلاً مشوقاً ضمن قصة رحلتهما البرية الدولية التي تمتد لـ10,000 ميل، وتهدف إلى تعزيز التوعية حول عالم ’إم جي‘ وتقنياتها الجديدة.

Cyberster في الشرق الأوسط

ستكون جولة السيارة هذه في الشرق الأوسط بين 14 يناير و14 فبراير 2024، حيث تستكشف المعالم الثقافية في دول مجلس التعاون الخليجي، وستشمل الرحلة محطات توقف في مدن رئيسية بالسعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات وعمان، تعليقاً على ذلك أشار توم لي، المدير التنفيذي لـ إم جي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن هذه الرحلة تُظهر جاهزية المنطقة لتبني المركبات الكهربائية وتُعزز مكانة ’إم جي‘ في الاحتفال بذكراها السنوية المئة.