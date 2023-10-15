تجربة الفخامة مع السيارة الرياضية؛ موديليستا تقدم تقدم حزمة تعديل كراون سبورتلتويوتا

منذ الكشف عن تويوتا كراون سبورت في الأسواق اليابانية، أطلقت شركة موديليستا للتعديل حزمة تحسينات متميزة تركز على الجماليات والتصميم الداخلي للسيارة الهجينة.

تتضمن هذه الحزمة مجموعة من التفاصيل الفاخرة، مثل حقيبة فاخرة قابلة للطي تأتي على شكل وسادة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الملحقات الصغيرة لكنها مؤثرة.

تسعى موديليستا من خلال هذه الإضافات الجمالية إلى تحقيق تجربة استثنائية في القيادة، معززة بذلك من جاذبية تويوتا كراون سبورت ومقدمة لها لمسة من الأناقة والرفاهية.

من الجدير بالذكر أن هذه الحزمة لا تقدم تعديلات على محرك السيارة، مع الإبقاء على القوة الإجمالية للسيارة عند 231 حصان.

يتضمن التعديل مجموعة من الأجزاء التكميلية، منها حماية لمقابض الأبواب مزودة بعلامة موديليستا، ومسامير خاصة لتثبيت لوحة الترخيص، بالإضافة إلى تظليل للنوافذ الخلفية.

بالنظر إلى الجانب المالي، يُقدم الموقع الإلكتروني لشركة موديليستا الحزمة بسعر يتراوح حوالي 1,734 دولار، مع تكاليف إضافية لأغطية المرايا والتظليل الخلفي وجنوط السيارة.

أما الوسادة الفاخرة، فهي متاحة بسعر 66 دولار.

في الختام، يمكن القول إن حزمة موديليستا لتويوتا كراون سبورت تعد إضافة قيمة في عالم التعديلات، حيث توفر تحسينات تجمع بين الفخامة والتقنية دون التأثير على الأداء العام للمحرك.

تقدم هذه الحزمة مزيجاً مثالياً من الرفاهية والأناقة، مما يجعل من تويوتا كراون سبورت خياراً مغرياً للباحثين عن تجربة قيادة استثنائية.