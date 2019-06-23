الكثير من ملاك السيارات والمركبات لا يعرف تاريخ صلاحية إطار السيارة وكذلك ما هى السرعة القصوى التي يتحملها الإطار؟ وعدم معرفة هذه الأشياء البسيطة قد تودي بحياة الشخص إلى المهالك، وتعرضه للحوادث، وبالتالي يمكنكم معرفة تاريخ صلاحية إطار السيارة وكذلك السرعة القصوى التي يتحملها الإطار من خلال الأرقام الموجودة على إطار السيارة، مع توضيح هذه الأمثلة بالصور حتى يسهل على قائدي المركبات معرفة متى تنتهي صلاحية “كاوتش” السيارة، ويمكنكم معرفة أسعار السيارات الأوروبية بعد الإعفاء الجمركي، وكذلك معرفة مخالفات المرور برقم اللوحة، ونتابع معكم عن قراءة إطارات السيارات وفهم الأرقام المكتوبة على إطار السيارة وترجمتها إلى معلومات مفيدة.

قراءة تاريخ إنتاج إطار السيارة

هناك مجموعة من الأرقام المكتوبة على إطار السيارات وهذه الأرقام مكتوبة على جدار الإطار بالجانب، وغالباً ما نجد رقم مكون من 4 أرقام فمثلا الرقم “1518” فهذا يعني أن هذا الإطار قد تم صنعه في الأسبوع الخامس عشر من العام 2018، وبالتالي فان صلاحية الإطار لمدة سنتين إلى 5 سنوات، من تاريخ صنع إطار السيارة.

معرفة السرعة القصوى التي يتحملها إطار السيارة

بجانب هذه الأرقام المذكورة، يوجد بعض من الحروف والتي تعني السرعة القصوى التي يستطيع الإطار أن يتحملها، واليكم ترجمة الحروف على جوانب الإطار، كما يوضحها الجدول التالي:

م الحرف السرعات التي يتحملها الإطار 1 M 130كم /س 2 N 140كم /س 3 P 160كم/س 4 Q 170كم/س 5 R 180كم/س 6 H 200كم/س

مثال على تحديد تاريخ صلاحية الإطار والسرعة القصوى

الصورة التالية لأحد إطارات السيارة ويمكننا قراءة تاريخ صلاحية الإطار والسرعة القصوى كما يلي:

الرقم المكتوب على الإطار هو 3717 والحرف H وهذا يعني انه قد تم صنع هذا الإطار في الأسبوع السابع والثلاثون من العام 2017، وأما الحرف H فان هذا الإطار يستطيع تحمل السرعات فوق 200 كم/س، وكما ذكرنا أن صلاحية الإطار من سنتين إلى خمس سنوات من تاريخ الصناعة.

والفيديو التالي يوضح معاني الأرقام المكتوبة على كاتوش السيارة بالتفصيل.

وهذه المعلومات التي تبين تاريخ صلاحية كاوتش السيارات مغيبة لدى الكثير، وبالتالي لها أهمية كبيرة، حيث يجب على الجميع أن يعرف صلاحية الإطار وكذلك لسرعة القصوى حتى لا يتعرض للخطر أثناء قيادة السيارة

ويمكنكم التعليق اسفل المقالة عن تاريخ صلاحية إطارات السيارة والسرعات القصوى.

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