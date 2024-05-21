أخبار السيارات

بي إم دبليو تكشف عن I16 البديل المحتمل لـ i8

آية شام

كشف رئيس تصميم بي إم دبليو، دوماجوج دوكيك، عن سيارة اختبارية مبتكرة عبر حسابه على إنستجرام، السيارة التي حملت اسم بي إم دبليو I16، ظهرت كبديلة محتملة للسيارة الرياضية الشهيرة i8.

تصميم I16

تمتاز السيارة بتصميم يجمع بين روح السيارة الكلاسيكية بي إم دبليو M1 وأناقة الطراز i8 العصري، هذا التصميم يمزج بين العناصر التقليدية والحديثة بطريقة تلفت الأنظار، مع توظيف عناصر من سيارة Vision M Next التي كشفت عنها الشركة في 2019، ولمسات من أسلوب XM، واضحة بشكل خاص في التصميم الخلفي للسيارة.

تأجيل مشروع I16

على الرغم من التوقعات الإيجابية والإثارة التي أحاطت بالسيارة، اتخذت بي إم دبليو قرارًا بتأجيل مشروع I16، يُعتقد أن تفشي وباء كورونا قد لعب دورًا رئيسيًا في هذا القرار، يقول دوكيك معبرًا عن خيبة الأمل إزاء توقف المشروع، لكنه يبقى متفائلاً بشأن مستقبل التصميم في بي إم دبليو، مشيرًا إلى أن هناك دائمًا مشاريع جديدة تنتظر في المستقبل.

 


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عن الكاتب:
آية شام

كاتبة مقالات خبرة أسعى دائماً إلى تطوير وزيادة خبراتي ومهارتي في جمع المعلومات، وتبسيطها، وإيصالها للقاري.

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