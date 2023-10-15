بيجو تُحدث سيارتها 9X8 لتحدي من أجل التفوق على منافسيها في بطولة لومان 2024

تستعد شركة بيجو للسباقات لإثارة الحماس في بطولة لومان للتحمل 2024 من خلال تقديم تحديثات مُحورية على سيارتها الرياضية الخارقة، 9X8.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز قدرات السيارة وأدائها، بهدف الصعود على منصة التتويج والتفوق على منافسيها الرئيسيين، مثل تويوتا وفيراري.

من أبرز التحديثات التي ستطرأ على السيارة: إضافة جناح خلفي كامل وتصميم أرضية مسطحة تقليدية.

تهدف هذه التغييرات الهندسية إلى توفير استقرار أفضل وأداء أعلى على الطريق، مما سيعزز من فرص السيارة في المنافسة على أعلى المستويات.

من الجدير بالذكر أن هذه التعديلات لم تتم بصفة عشوائية، بل تمت بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

تأتي هذه الاحتياطات في ظل القواعد الصارمة التي تحكم سباقات لومان، حيث يُسمح لكل سيارة بخمس ترقيات في الأداء فقط خلال دورة تماثل مدتها خمس سنوات.

إذاً، يمكن القول إن بيجو تُظهر استعدادها الكامل لتقديم تحدي قوي في بطولة لومان 2024، بفضل التحديثات الذكية والمُدروسة التي تُعكف على تطبيقها على سيارتها 9X8.

تُظهر الشركة مرةً أخرى قدرتها على الابتكار والتطوير المستمر، في سعيها للتفوق في أحد أهم البطولات في عالم سباقات السيارات.