سعر  ومواصفات سيارة بورش كايين 2022، بتصميمات كأنها مأخوذة من وحي الخيال

تقدم بورش كايين 2022 أداءً من الدرجة الأولى مع تصميم داخلي فاخر ومريح، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الذي يجذب كل من يراه، وهذا هو السبب في أنها واحدة من أروع السيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، مما يجعلها تتمتع بمزايا خرافية وبمواضفات فائقة الخيال كأنها مأخوذة من وحي الخيال، دعنا نوضح لكم من خلال هذا المقال المواصفات المرموقة لسيارة بورش كايين 2022.

تصميم سيارة بورش كايين 2022

تتميز سيارة بورش كايين 2022 بتصميم رياضي أنيق وجذاب خاصة في نسخة الكوبيه، فهي تأتي بسقف مائل جدًا في الخلف، لكنها في نفس الوقت تحافظ على طراز بورش التصميمي الشهير، الذي يتضمن الواجهة الأمامية التي تتضمن LED المذهل مع مقاعد وفتحات تهوية كبيرة مع الإطارات الرياضية وأقراص المكابح الرياضية الحمراء، تلفت الانتباه إليها وتظهر مهاراتها قبل التحرك، وفي الخلف، يمكنك رؤية مصابيح بورش الأمامية الخفية مقترنة بشريط أسود مكتوب عليه اسم العلامة التجارية الألمانية من خلال مساحة، ومشتت خلفي يشتمل على مداخن عادم مزدوجة، بمثابة العلامة النهائية لقوة هذه السيارة الألمانية.

التقنيات والكماليات

في بورش كايين 2022، تنتشر الجلود الفاخرة والمواد عالية الجودة في كل مكان، ستحصل على مستوى مذهل من الفخامة والرفاهية، حيث تظهر بوضوح على المقاعد المغطاة بالجلد، والتي تدعم تعديل الوضع الأمامي في ثمانية اتجاهات، مع وجود مساحات أمامية وخلفية ممتازة للرأس والساقين وراحة عالية خاصة الظهر لجميع الركاب ولكن بسبب السقف المنخفض يجب الحرص عند دخول الكابينة ولكن المقصورة مريحة وواسعة في جميع الأجزاء والإصدارات.

عوامل الأمان بالسيارة

حصلت سيارة بورش كايين 2022 على أعلى تصنيف 5 نجوم من Euro NCAP وهي مجهزة بمجموعة من تقنيات السلامة المختلفة مثل مثبت السرعة التكيفي والتحذير من مغادرة المسار والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي والمساعدة في ركن السيارة.

المحركات

دعنا نوضح لكم أهم ميزات محركات بورش كايين 2022، والتي تشمل 3 أنواع من الخيارات على النحو التالي:

محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 335 حصانًا ومتوسط ​​استهلاك وقود يبلغ 9 كم / لتر.

9 لتر مزدوج التوربو V6 بقوة 434 حصان ومتوسط ​​استهلاك للوقود يبلغ 12.3 كم / لتر.

4لتر V8، توربو مزدوج، 453 أو 567 أو 631 حصان، متوسط ​​استهلاك الوقود 2 كم / لتر.

سعر سيارة بورش كايين 2022

تبدأ أسعار سيارة بورش كايين 2022 في السعودية من 395 ألف ريال بعد الضريبة، فيما يبدأ السعر العالمي من 69 ألف دولار.

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