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بورشه ماكان الكهربائية: أفضل سيارة كهربائية SUV في فئتها

آية شام

في ظل تطور مستمر وتجديد لا يتوقف في  مجال السيارات الكهربائية، أعلنت بورشه عن إطلاق الجيل الثاني من سيارة مَكان الكهربائية، حيث يتميز هذا الطراز الجديد بالتصميم الفريد، الأداء الفائق، والكفاءة المتجددة. 

إطلاق الجيل الثاني من مكان الكهربائية

أعلنت بورشه عن بدء عهد جديد مع الجيل الثاني من سيارة مَكان الكهربائية، مروراً بعشر سنوات منذ إطلاق الجيل الأول، هذا الجيل يجمع بين التصميم العصري، الأداء المتفوق، والقدرة على قطع مسافات طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن، موفراً تجربة قيادة فريدة لعشاق سيارات SUV.

تصريحات قيادية

أوليفر بلومه رئيس بورشه، أكد خلال الكشف العالمي عن السيارة في سنغافورة على أن السيارة الجديدة تعبر عن معايير جديدة في عالم السيارات الكهربائية بأدائها المتميز وتصميمها الأنيق، يورج كيرنر نائب رئيس خط الإنتاج، شدد على أن تلك السيارة صُممت لتكون الأفضل في فئتها.

التقنيات الحديثة والأداء العالي

تتميز هذه السيارات الجديدة بمحركات كهربائية متطورة على كل من المحورين الأمامي والخلفي، وهو ما يعزز من كفاءتها وقوتها، سيارة مَكان 4 تولد قوة 300 كيلووات، بينما تصل قوة مَكان توربو إلى 470 كيلووات، مع أعلى عزم دوران يصل إلى 1130 نيوتن متر، مما يؤدي إلى أداء استثنائي على الطريق.

منصة كهربائية مبتكرة

بطارية الليثيوم أيون المثبتة أسفل هيكل السيارة توفر طاقة للمحركات بسعة 100 كيلو وات، مع منصة كهربائية تعتمد على تقنية 800 فولت، مما يسمح بشحن سريع وفعال.

تصميم عصري يجمع بين الأناقة والقوة

مايكل ماور، نائب رئيس التصميم في بورشه، أوضح أن السيارة الكهربائية تجسد جهود الشركة في إنتاج سيارات كهربائية تحافظ على الطابع الرياضي والديناميكي للعلامة التجارية.

تحسين المدى والديناميكية الهوائية

تتميز السيارة بتجهيزات ديناميكية هوائية نشطة وثابتة تساهم في زيادة المدى وتقليل استهلاك الطاقة، مع توفير قيادة سلسة ومريحة.

المقصورة الداخلية والتصميم العملي

تتمتع السيارة بمقصورة واسعة ومريحة، مع توفير مساحة كبيرة للأمتعة وتجهيزات عملية تجعلها مناسبة للاستخدام اليومي، مع الحفاظ على الفخامة والجودة.

تجربة السائق المتطورة

تتميز السيارة بنظام معلومات وترفيه متقدم، شاشات عرض عالية الوضوح، وتجهيزات حديثة توفر تجربة قيادة فريدة ومتصلة.

الابتكار في آليات القيادة

تأتي السيارة مجهزة بتقنيات قيادة متقدمة تعزز من الأداء الرياضي والتحكم، مثل نظام التوجيه الخلفي ومخمدات ثنائية الصمامات، وهو ما يعزز من تجربة القيادة الديناميكية.
وفيما يلي جدول مواصفات سيارتين مَكان 4 ومَكان توربو:-

المواصفات مَكان توربو مَكان 4
القوة الكلية 470 كيلووات (639 حصان) 300 كيلووات (408 حصان)
أقصى عزم دوران 1130 نيوتن متر 650 نيوتن متر
التسارع (0 إلى 100 كم/س) 3.3 ثانية 5.2 ثانية
السرعة القصوى 260 كم/س 220 كم/س
سعة البطارية 100 كيلووات ساعي 100 كيلووات ساعي
المدى التقديري 591 كيلومتر 613 كيلومتر
قوة الشحن القصوى (بالتيار المستمر) 270 كيلووات 270 كيلووات
وقت الشحن (10% إلى 80%) 21 دقيقة 21 دقيقة
أبعاد السيارة (الطول/العرض/الارتفاع) 4,784 / 1,938 / 1,622 مم 4,784 / 1,938 / 1,622 مم
حجم صندوق الأمتعة 540 لتر + 84 لتر 540 لتر + 84 لتر

 


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عن الكاتب:
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آية شام

كاتبة مقالات خبرة أسعى دائماً إلى تطوير وزيادة خبراتي ومهارتي في جمع المعلومات، وتبسيطها، وإيصالها للقاري.


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