بورشه ماكان الكهربائية: أفضل سيارة كهربائية SUV في فئتها

في ظل تطور مستمر وتجديد لا يتوقف في مجال السيارات الكهربائية، أعلنت بورشه عن إطلاق الجيل الثاني من سيارة مَكان الكهربائية، حيث يتميز هذا الطراز الجديد بالتصميم الفريد، الأداء الفائق، والكفاءة المتجددة.

إطلاق الجيل الثاني من مكان الكهربائية

أعلنت بورشه عن بدء عهد جديد مع الجيل الثاني من سيارة مَكان الكهربائية، مروراً بعشر سنوات منذ إطلاق الجيل الأول، هذا الجيل يجمع بين التصميم العصري، الأداء المتفوق، والقدرة على قطع مسافات طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن، موفراً تجربة قيادة فريدة لعشاق سيارات SUV.

تصريحات قيادية

أوليفر بلومه رئيس بورشه، أكد خلال الكشف العالمي عن السيارة في سنغافورة على أن السيارة الجديدة تعبر عن معايير جديدة في عالم السيارات الكهربائية بأدائها المتميز وتصميمها الأنيق، يورج كيرنر نائب رئيس خط الإنتاج، شدد على أن تلك السيارة صُممت لتكون الأفضل في فئتها.

التقنيات الحديثة والأداء العالي

تتميز هذه السيارات الجديدة بمحركات كهربائية متطورة على كل من المحورين الأمامي والخلفي، وهو ما يعزز من كفاءتها وقوتها، سيارة مَكان 4 تولد قوة 300 كيلووات، بينما تصل قوة مَكان توربو إلى 470 كيلووات، مع أعلى عزم دوران يصل إلى 1130 نيوتن متر، مما يؤدي إلى أداء استثنائي على الطريق.

منصة كهربائية مبتكرة

بطارية الليثيوم أيون المثبتة أسفل هيكل السيارة توفر طاقة للمحركات بسعة 100 كيلو وات، مع منصة كهربائية تعتمد على تقنية 800 فولت، مما يسمح بشحن سريع وفعال.

تصميم عصري يجمع بين الأناقة والقوة

مايكل ماور، نائب رئيس التصميم في بورشه، أوضح أن السيارة الكهربائية تجسد جهود الشركة في إنتاج سيارات كهربائية تحافظ على الطابع الرياضي والديناميكي للعلامة التجارية.

تحسين المدى والديناميكية الهوائية

تتميز السيارة بتجهيزات ديناميكية هوائية نشطة وثابتة تساهم في زيادة المدى وتقليل استهلاك الطاقة، مع توفير قيادة سلسة ومريحة.

المقصورة الداخلية والتصميم العملي

تتمتع السيارة بمقصورة واسعة ومريحة، مع توفير مساحة كبيرة للأمتعة وتجهيزات عملية تجعلها مناسبة للاستخدام اليومي، مع الحفاظ على الفخامة والجودة.

تجربة السائق المتطورة

تتميز السيارة بنظام معلومات وترفيه متقدم، شاشات عرض عالية الوضوح، وتجهيزات حديثة توفر تجربة قيادة فريدة ومتصلة.

الابتكار في آليات القيادة

تأتي السيارة مجهزة بتقنيات قيادة متقدمة تعزز من الأداء الرياضي والتحكم، مثل نظام التوجيه الخلفي ومخمدات ثنائية الصمامات، وهو ما يعزز من تجربة القيادة الديناميكية.

وفيما يلي جدول مواصفات سيارتين مَكان 4 ومَكان توربو:-