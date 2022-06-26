بمواصفات عالمية الكشف عن سعر سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022

في مجال السيارات المدمجة تأتي سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022م بسبع مقاعد، فهي من أكثر السيارات التي يتم البحث عن مميزاتها ومواصفاتها للرغبة في شرائها خاصة بعد إطلاقها بالأسواق العربية، وبإمكانيات غير متواجدة في هذا النوع من السيارات السابقة، حيث تم إصدارها بفئتين مختلفتين كل فئة لها الكماليات الخاصة بها فضلاً عن الأسعار حيث تختلف من فئة لأخرى وفقاً لتجهيزات السيارة، والتي نتعرف عليها خلال السطور التالية مع التعرف على سعر بيعها الحالي بالأسواق العربية.

مواصفات سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022

تدخل ضمن قائمة السيارات الرياضية ولها أكثر من استخدام، فقد تم طرحها من خلال فئتين الأولى COMFORT والفئة الثانية LUXURY وتتضمن جميع الكماليات، بالنسبة لبنية سيارة شيري تيجو 8 تحتوي على شبكة أمامية مصنوعة من الكروم حجمها كبير، مع توفير مصابيح ليد قوية ذات الإضاء العالية للرؤية بالضباب، إلى جانب عدسات أمامية حادة، أما فيما يخص الجنوط فقد تم تصميمها بأسلوب رياضي من مقاس 18 بوصة، مدعومة سبويلر خلفي مع زعنفة القرش مدعوم بإشارة STOP.

محرك سيارة شيري تيجو 8 موديل 2022

جاءت السيارة بمحرك تيربو 4 سلندر يبلغ قوته 154 حصان ويأتي بسعة 1500 سي سي وعزم 210 نيوتن، كل ذلك إلى جانب توفير ناقل حركة بست سرعات ثنائي التعشيق، وتضمنت الفئة الأولى من السيارة أنظمة ABS وEBD الخاصة بالدعم والتحكم الكامل بالفرامل خاصة في حالة الطوارئ لمزيد من الأمان إلى جانب تحقيق ميزة دعم التوازن في حالة السير على مرتفعات والتحكم الإلكتروني في ثبات السيارة ESP، وجاءت السيارة بأربع وسائد هوائية في حين تم تزويد الفئة الثانية بست وسائد هوائية ونظام حساس للركن وكاميرات بدوران 360 درجة.

سعر بيع السيارة بالريال السعودي والجنيه المصري