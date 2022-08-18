بمكونات كهربائية بالكامل.. أبرز مواصفات هورنت 2023 الPHEV

بدأت دودج أولى خطواتها تجاه عصر جديد، حينما كشفت عن تحولها إلى كهربائية بالكامل، وكانت دودج قد استمرت في طريقة لتحقيق هذا على مدار 10 سنوات متتالية، وكانت دودج تعتمد على نجاحات لها طابع قديم ورجعي، لتحقق من خلاله الاستمرار والبقاء بالسوق، فلم تقم بإضافة أي ابتكارات جديدة، ومن أمثلة هذا، محركات V-8 القوية التي تم تقديمها في طرز تشالنجر وتشارجر، بالإضافة لمحرك hellcat الذي تم تقديمه في دورنجوا بقوة تصل إلى 710 حصان.

أبرز مواصفات هورنت 2023 الPHEV

ويظهر محرك Hellcat للمرة الثانية على الساحة برفقة سيارة suv التي سيتم إطلاقها في العام المقبل 2023، كما سيرافق هذا المحرك العديد من الإصدارات الحديثة، التي ستقوم الشركة من خلالها بتوديع عصر محركات الاحتراق، وكانت دودج قد كشفت عن إصدار last call، وقالت بأنه إصدار خاص مقدم مع دودج تشالنجر ودودج تشارجر البنزين، وتحاول الشركة بهذا، الاتجاه نحو مستقبل كهربائي، بدأته بالفعل برفقة دودج هورنت 2023.

وتتميز سيارة دودج هورنت الجديدة 2023، بأنها من نوع سيارات suv الصغيرة الحجم والتي يصل طولها إلى 178 بوصة، بينما ارتفاعها يصل إلى 63.8 بوصة، والسيارة مقدمة وتتضمن قاعدة عجلات قياسها 103.8 بوصة، وتعتبر السيارة هي الطراز الأول، المقدم منذ سيارة دودج Dart السيدان المدمجة، والتي كانت قد استمرت خلال فترة وجيزة، بداية من 2012 وحتى عام 2016، ولم يكن النجاح حليفها في تلك الفترة، وتفتجر الشركة بما تملكه سيارتها من أدائها الهجين الجديد، بدلًا عن التركيز على استهلاكها للوقود.

وستعتمد سيارة دودج هورنت 2023 الجديدة على الفئة هورنت GT في التجهيز الأساسي، حيث ستتضمن السيارة محرك رباعي الأسطوانات، مزود بشاحن تربو سعته تصل إلى 2 لتر وقوته تصل إلى 268 حصان و295 رطل من عزم الدوران، والمحرك مقترن مع ناقل حركة عبارة عن 9 سرعات، وتصل سرعة السيارة حتى 140 ميل في الساعة.

وتتضمن دودج هورنت متغير R / T الهجين الموصول بالكهرباء، والذي يجمع بين محرك رباعي الأسطوانات المزود بشاحن تربو سعته تصل إلى 1.3 لتر، المقترن مع ناقل حركة أوتوماتيكي عبارة عن 6 سرعات، بالإضافة إلى محرك كهربائي تصل قوته إلى 121 حصان، تم تثبيته على المحور الخلفي، كما وتزود السيارة بنمط قيادة PowerStop، التي تعطي قوة إضافية بقيمة 25 حصان بالإضافة لعزم دوران فوري مدته 15 ثانية، بينما تقل سرعتها القصوى عن 128 ميل في الساعة، ولكنها على الرغم من ذلك، لا تزال أسرع من نظيرتها الغير هجينة.