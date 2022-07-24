بمحرك تربو قوة 180 حصان والعديد من المميزات.. سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد

كشف الوكيل المحلي لعلامة كيا الكورية الجنوبية قبل قليل، عن سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في مصر، وأوضح الوكيل بأن قائمة الأسعار الجديدة تضمنت أسعار كيا سبورتاج الجديدة كليًا، ومثل ذلك الإعلان الرسمي للجيل الجديد من كيا سبورتاج في مصر، بعد أن طال انتظار العديد من محبي السيارات في مصر، وتتميز السيارة الجديدة بالعديد من المواصفات الرائعة، حيث تحتوي السيارة على مصابيح أمامية وخلفية يعملان بتقنية LED، وتحتوي السيارة على فتحات تهوية كبيرة لتهوية المحرك، للحفاظ على سلامته، العديد من المميزات الأخري.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد

أطلقت شركة كيا الكورية الجنوبية سيارة كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد، طبقًا لإعلان الوكيل المحلي لعلامة كيا في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، وأعلن الوكيل بأن قائمة أسعار شركة كيا الجديدة تضمن سعر سيارة كيا سبورتاج 2022، والتي تحتوي على الكثير من المواصفات العصرية المميزة، وتتميز السيارة بتصميم خارجي مميزة ورائع، وتتوفر السيارة بأسعار مميزة تختلف باختلاف الفئة، حيث أوضح وكيل كيا توفر 5 فئات مختلفة التجهيزات والمواصفات بأسعار مختلفة كالآتي:

تتوفر سيارة كيا سبورتاج 2022 من الفئة الأولى بسعر 620 ألف جنيه.

تتوفر سيارة كيا سبورتاج 2022 من الفئة الثانية بسعر 660 ألف جنيه.

تتوفر سيارة كيا سبورتاج 2022 من الفئة الثالثة بسعر 710 ألف جنيه.

تتوفر سيارة كيا سبورتاج 2022 من الفئة الرابعة بسعر 760 ألف جنيه.

تتوفر سيارة كيا سبورتاج 2022 من الفئة الخامسة بسعر 790 ألف جنيه.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد

صرح الوكيل المحلي لعلامة كيا الكورية الجنوبية عن إطلاق سيارة كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد، والتي جاءت ضمن 5 فئات مختلفة المواصفات والمميزات ومختلفة الأسعار، وكشف الوكيل عن احتواء قائمة الأسعار الجديدة لسعر سيارة كيا سبورتاج الجديدة، والتي تمتلك الكثير من المواصفات الرائعة منها الآتي: