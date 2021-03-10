بقيمة 5 آلاف جنيه| وكيل هيونداي يرفع أسعار جميع فئات هيونداي توسان موديل 2021 فى مصر

هيونداي من مختلف الدول أنه سيتم زيادة سعر جميع فئات هيونداي توسان، وقيمة هذه الزيادة ستصل إلى خمسة آلاف جنيه وذلك بداية من شهر ديسمبر.

وبحسب ما جاء في القائمة ستكون أسعار فئات هيونداي توسان الآتي:

الفئة الأولى ستكون بسعر ٤١٤,٩٠٠ بدلًا من سعر ٤٠٩,٩٠٠.

أما الفئة الثانية أصبح سعرها ٤٤٤,٩٠٠ بدلًا من ٤٣٩,٩٠٠.

والفئة الثالثة من هيونداي توسان تأتي بسعر ٤٦٩,٩٠٠ بدلًا من ٤٦٤,٩٠٠.

وأصبح سعر الفئة الرابعة من السيارة ٤٦٩,٩٠٠ وكان سعرها القديم ٤٦٤,٩٠٠.

والفئة الخامسة والأخيرة سيزداد سعرها إلى أن يصل إلى ٤٩٤,٩٠٠ بدلًا من ٤٨٩,٩٠٠.

وبحسب الأخبار ليست الزيادة فقط في سيارة هيونداي توسان العادية، بل وأيضًا الزيادة ستشتمل الفئات المزودة بشاحن تربو، حيث ستزداد:

الفئة الأولى سيكون سعرها الجديد ٤٩٩,٩٠٠ وكان سعرها سابقًا ٤٩٤,٩٠٠.

والفئة الثانية كانت بسعر ٥١٤,٩٠٠ والآن أصبحت بسعر ٥١٩,٩٠٠.

أما الفئة الثالثة فهي الآن بسعر ٥٢٤,٩٠٠ بدلاً من ٥١٩,٩٠٠.

والفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان تربو سيكون سعرها ٥٦٤,٩٠٠.

أما الفئة الأخيرة والأعلى من ناحيه التصميم والتجهيز ستكون بسعر ٥٦٩,٩٠٠.

أما بالنسبة إلى العام الجديد ستتوفر سيارة هيونداي توسان بنوعين من المحركات الجديدة وأول المحركات سيكون:

رباعي الاسطوانات وسعة اللتر الخاص به سيكون ١,٦ لتر، والمحرك هذا سيكون مرتبط بناقل حركة اوتوماتيكي به ٦ سرعات، أما قوة حصانه ١٣٠ بعد القيام ب٣٦٠٠ لفة في الدقيقة الواحدة، ثبات السيارة سيكون عالي للغاية إلى أن تصل إلى ١٠٠ كيلو متر، كما أنها لا تستمد وقود كثير حيث تستهلك لكل ١٠٠ كيلو متر ٨,٨ من الوقت..

أما المحرك الثاني سيكون له شاحن تربو قوة الحصان الخاصة به ١٧٥ بعد أن تقوم ب٥٥٠٠ لفة في الدقيقة، وهو يرتبط بناقل حركة اوتوماتيكي أيضًا وبه ٧ سرعات، وللمحرك عدة خصائص أهمها أنه مزود بخاصية الدفع الأمامي والدفع الخلفي للعجلات، كما أن سرعة المحرك القصوى ٢٠٠ كيلو متر في الساعة، والمحرك يستهلك وقود قليل يقدر ب٧,٥ في كل ١٠٠ كيلو متر.

والنوع الكوري من هذه السيارة به العديد من الخصائص مثل: