بقوة 254 حصانًا.. «إم جي» تعلن رسميًا عن MG7 موديل 2023 الجديدة

أعلنت الشركة الإنجليزية «إم جي»، رسميًا إطلاق سيارتها الجديدةMG7 موديل 2023، مؤكدة أنها تعُد من أكثر السيارات إثارة من حيث التصميم الرياضي الجذاب، موضحة أنها سيارة سيدان متوسطة الحجم، متوقعة أنها ستنافس أقوى الموديلات العالمية بهذه الفئة في الكثير من الأسواق، مثل شيفروليه ماليبو، فورد فيوجن، تويوتا كامري وسكودا سوبيرب وغيرها.

ونشرت شركة «إم جي»، عبر موقعها الرسمي، الكثير من الصور التشويقية للجيل الثاني والجديد من سياراتها الجديدة MG7، حيث تضم اللقطات المقصورة الداخلية والخارجية للمرة الأولى، والمقاعد وفتحة السقف والإطارات بالإضافة إلى الإعلان عن مواصفات المحركات بشكل كامل، مؤكدة أنها تدرس تقديم نُسخ هجينة وكهربائية بالكامل من MG7 بالسنوات القليلة المقبلة.

مواصفات السيارة الجديدة MG7 موديل 2023

وأوضحت الشركة أن السيارة MG7 السيدان متوسطة الحجم الجديدة تتوفر بنسختين، النُّسخة الأولى والأقل تجهيزًا ستأتي بمُحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر تربو، يُوَلِّد قوة 183 حصانًا، وعزم دوران 300 نيوتن متر، مع صندوق سرعة ثنائي التعشيق من 7 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات، أما الفئة الأعلى تجهيزًا فسوف تتوفر بمُحرك رباعي الأسطوانات أيضًا ولكن بسعة 2.0 لتر تربو، والذي يُوَلِّد قوة 254 حصانًا، وعزم دوران 405 نيوتن متر، ويتصل المُحرك بصندوق سرعة أوتوماتيكي من 9 سرعات من صناعة شركة ZF، مع نظام جر أمامي للعجلات ومجموعة تروس تفاضلية محدودة الانزلاق.

التصميم الداخلي للسيارة MG7 موديل 2023

وأكدت الشركة، أن التصميم الداخلي للسيارة الجديدة إم جي 7 الجديدة كليًّا، تعد أحد أفضل تصميمات المقصورات الداخلية المُقَدَّمَة بالسنوات الأخيرة، من خلال النظام المعلوماتي الذي يعمل من خلال شاشتين، الأولى للنظام المعلوماتي والثانية للوحة العدادات تحت لوح زجاجي واحد، وبقياس إجمالي يصل إلى 33 بوصة، إلى جانب عجلة القيادة الرياضية الجديدة متعددة الوظائف، واللمسات من الجلد بلوحة العدادات، والإضاءة الداخلية Ambient Light، والكنسول الوسطي بعصا ناقل الحركة الإلكترونية الصغيرة، ولمسات من الألومنيوم، مع المقاعد الرياضية المغطاة بالجلد بلون أزرق مميز، بالإضافة إلى سقف بانورامي، وشحن لاسلكي للهاتف الذكي، وتحكم كهربائي بالمقاعد.

التصميم الخارجي للسيارة MG7 موديل 2023

وأردفت الشركة أن التصميم الخارجي للسيارة الجديدة MG7 ، تشبه أبرز موديلات الشركة القديمة MG5، أو MG GT ، والذي يحتوي على ميزج بين الانسيابية والرياضية للمقدمة من خلال مصابيح LED نحيفة، وشبكة أمامية ضخمة، تأتي باللون الأسود اللامع بالفئات الأعلى تجهيزًا، بالإضافة إلى غطاء محرك منخفض من الأمام لتقديم أفضل قدر ممكن من الانسيابية، مع الحفاظ على نفس الخطوط الحادة بالمنتصف، مع شعار إم جي باللون الأسود اللامع.

وأكملت: أما عن تصميم الزجاج الجانبي فهو مميز للغاية خصوصًا بالجزء الخلفي، وبالطبع مثل سيارات أم جي السيدان، ستحصل MG7 الجديدة على تصميم منخفض للسقف من الخلف، ولكن مثل موديل MG6 ستحافظ السيارة على مساحة الرأس والأرجل الجيدة بالداخل، بالإضافة إلى عجلات رياضية ضخمة بقياسات تصل إلى 20 بوصة.

وأكدت الشركة البريطانية «إم جي»، أن سيارتها الجديدة MG7 طرحا بشكل حصري في السوق الصيني في الوقت الحالي، مؤكدة أنها ستطلق السيارة عالميا وتصل إلى مختلف الأسواق قريبًا ومن بينها أسواق منطقة الخليج ومصر، وتحديدًا في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل 2023.

ويقدم موقع «نجوم مصرية» مواصفات السيارة الجديدة MG7 موديل 2023:

النسخة

300 VTGI

405 VTGI

المحرك

رباعي الأسطوانات 1.5 لتر تربو

رباعي الأسطوانات 2.0 لتر تربو

القوة

183 حصانًا

254 حصانًا

العزم

300 نيوتن متر

405 نيوتن متر

صندوق السرعة

ثنائي التعشيق 7 سرعات

أوتوماتيكي 9 سرعات

نظام الجر