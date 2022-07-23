بـ 600 ريال.. تعرف على عروض تقسيط سيارة شانجان cs 95 بلس ليمتد في السعودية

لا تزل Changan CS 95 تجذب الانتباه من حيث التصميم الخارجي والتصميم الداخلي والسعر المنافس، وعلى الرغم من المزايا الواردة في طراز CS 95 2022، جاء طراز CS 95 2023 الجديد من نفس الجيل تقريبًا مع ميزات رائعة، فالسعر ليس هو الشيء الرائع الوحيد في سيارات شانجان، سواء كان الدفع بالعجلات الأمامية أو الدفع الرباعي.

لا تزل الشركة الصينية الشهيرة تعتمد الفئات المختلفة للسيارة، على الرغم من الاختلافات البسيطة بين Changan Plus Limited وChangan Plus Smart وChangan Plus Trend حيث تتفق جميع الفئات الثلاث على أنها ذات دفع أمامي، في حين تختلف في سعة المحرك، يأتي Plus Trend بمحرك سعة 1.5 لتر أصغر من محركات الفئتين السابقتين.

مواصفات تشانجان CS 95

تشانجان CS 75 PLUS Limited 2023 هي سيارة ذات الدفع بالعجلات الأمامية الأعلى في فئتها فتأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، وتتميز السيارة بمحركها القوي الذي يولد 233 حصاناً مع 360 نيوتن متر من عزم الدوران، وهي نفس قوة محرك Changan CS 95 Plus Smart على الرغم من فرق السعر الذي يصل إلى ما يقارب 10،000 ريال.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات مع مقاعد جلدية، فضلا عن ميزة التشغيل عن بعد وخاصية الركن الذاتية، وتتبنى السيارة العديد من التقنيات الذكية الأخرى التي تجعل القيادة أكثر راحة ومتعة، وتأتي CS 95 Plus Limited أيضًا بنظام تثبيت السرعة وفتحات تكييف هواء للصف الثاني.

سعر Changan CS 75 PLUS Limited 2023

سعر شانجان CS 75 PLUS Limited 2023 في السعودية يبدأ من 95 ألف ريال. غير شامل الضريبة وحتى 109 آلاف ريال بعد ضريبة القيمة المضافة، ويأتي هذا السعر في حزمة من العروض، حيث يقدم وكيل Changan صيانة مجانية لمدة عامين أو 55000 كم.

قرض شانجان سي إس 95 في السعودية

يمكن تقسيط CS 95 بقسط يصل إلى 900 ريال شهرياً، ويمكن التقسيط بقيمة قسط 800 ريال أو 600 ريال، ويعتمد ذلك على مقدار الدفعة الأولى، فإذا تم دفع 600 ريال على 60 شهرًا فإن الدفعة الأولى ستصل إلى 36000 ريال، حيث يتم توزيع المبلغ المتبقي على قسطين. الدفعة الأخيرة لا تزيد عن 40 ٪ من سعر السيارة أي ما يقارب 50 ألف ريال والباقي يدفع مقدمًا.

مقارنة CS 95 مع CS 75 Plus

تعتبر هذه السيارة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من الفئة الأولى في مجموعة سيارات شانجان، وتم تجهيز CS 95 بنفس الميزات مثل CS 75 Plus مع إضافة مستشعرات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة مع مسجل فيديو، وتحذير من الحياد عن المسار.

تكنولوجيا المعلومات والترفيه

تشمل ميزات التكنولوجيا والمعلومات الترفيهية في سيارة Changan CS 95 2022 على مجموعة معلومات ترفيهية TFT LCD مقاس 10.25 بوصات بها شاشة معلومات ترفيهية مقاس 12 بوصة، ونظام ملاحة ورسم خرائط للجوال وشاحن لاسلكي للهاتف وبلوتوث وراديو وUSB كما تشتمل على نظام صوتي بستة مكبرات صوت، أو نظام صوت رائد مكون من 10 مكبرات صوت مع مضخم صوت.

عروض التقسيط الذكية

تعتمد الفكرة الأساسية للتقسيط على متغيرين رئيسيين؛ المتغير الأول هو معدل الفائدة أو الزيادة السنوية، فإذا كان سعر السيارة 100،000 ريال مثلاً والزيادة السنوية 10 ٪ فإن قيمة الزيادة 10،000 ريال. بينما المتغير الثاني هو فترة التمويل، فكلما طالت الفترة، ارتفع السعر، فعلى سبيل المثال إذا كان القسط على سنتين، فإن السعر بعد الزيادة يصل إلى 120 ألفا، وفي حالة التقسيط على 5 سنوات يصل السعر إلى ما يقارب 150 ألفا.