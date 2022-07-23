بعد طرحها رسميا بالأسواق .. تعرف على سعر ومميزات كيا سبورتاج 2022

تعتبر كيا سبورتاج من أكثر السيارات شعبية في الأسواق العالمية والمحلية، خاصة في مصر والسعودية، وقد تم أخذ فئة السيارة القديمة وتحديثها لتصبح سيارة مميزة وفخمة للغاية، وهذه السيارة لها العديد من المزايا والمواصفات التي تنفرد بها عن غيرها، فلا يمكنك أن تجد هذه المواصفات الرائعة في أي سيارة أخرى، وسوف نتعرف على أسعار كيا سبورتاج في الأسواق السعودية والمصرية، وسنستعرض أيضاً مواصفاتها ومزاياها في الأسطر القليلة التالية.

مواصفات كيا سبورتاج 2022

تأتي السيارة بمواصفات فريدة ، وتعتبر من أكثر السيارات التي تعطي قيمة مقابل سعر ومن أبرز مواصفاتها:

السيارة مجهزة بـ 4 أنواع من المحركات، لذا يمكنك اختيار أفضل محرك من بينها.

أول محرك يتميز بوجود شاحن توربيني.

أما المحرك الثاني فهو بسعة 2 لتر وقوته 183 حصاناً.

المحرك الثالث هو محرك وقود هجين.

أما النوع الرابع من محركات السيارة فهو من النوع الهجين والمعتمد أكثر على الكهرباء.

يبلغ طول السيارة 183.5 بوصة.

أما عرض كيا سبورتاج 2022 فيبلغ 73.4 بوصة.

ارتفاع المركبة حوالي 65 بوصة.

تحتوي السيارة على عجلات بقاعدة 108.4 بوصات.

أهم مميزات كيا سبورتاج 2022

تتمتع كيا سبورتاج 2022 بمظهر رياضي يجذب انتباه الجميع، ولكن يعيب السيارة بأنها من السيارات ذات المساحة الأقل مقارنة ببقية السيارات المنافسة من حيث المساحة التخزينية وذلك على الرغم أنها تحتوي على الكثير من الأماكن حيث يمكنك وضع كل أغراضك فيها ومن أهم مميزاتها التالي:

نظام المفتاح الذكي من كيا.

تحتوي السيارة على مقاعد مصنوعة بطريقة توفر الراحة، حتى أثناء السفر لمسافات طويلة، بحيث لا تشعرك بأي تعب أو معاناة أثناء القيادة.

تتميز كيا سبورتاج 2022 بالجودة العالية للمواد والخامات التي صنعت منها.

تحتوي السيارة على مقاعد واسعة مصنوعة من مواد عالية الجودة توفر الراحة للركاب.

السيارة مزودة بوسائد هوائية لحماية السائق والمرافقين من أي تصادم.

سعر كيا سبورتاج 2022

السيارة متوفرة بكثرة في أسواق جمهورية مصر العربية وأسواق المملكة العربية السعودية، وبأسعار مختلفة من دولة إلى أخرى.