بعد الزيادة الجديدة.. وكيل تويوتا يكشف عن أسعار السيارة كورولا لجميع الفئات

أرسل الوكيل المحلي للعلامة اليابانية تويوتا بمصر “تويوتا إيجيبت” إخطاراً إلى الموزعين المعتمدين في كافة المحافظات القائمة السعرية الجديدة لأسعار السيارات تويوتا كورولا بعد أن تضمنت زيادة جديدة في السعر بقيمة تتراوح ما بين ألفي إلى ثمانية آلاف جنيه على بعض فئات السيارة تويوتا كورولا المطروحة في الأسواق المحلية، وهي زيادة جديدة فرضت من الشركة الأم نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن إلى الأسواق المحلية.

أسعار السيارات تويوتا كورولا بعد الزيادات الجديدة

أعلنت شركة تويوتا إيجيبت عن أسعار السيارة تويوتا كورولا بعد الزيادات الجديدة التي تم الكشف عنها وجاءت على النحو التالي:

الفئة الأولي ارتفعت إلي 312 ألف جنيه. الفئة الثانية ارتفعت إلى 345 ألف جنيه. الفئة الثالثة ارتفعت إلى 345 ألف جنيه. الفئة الرابعة ارتفعت إلى 380 ألف جنيه. الفئة الخامسة ارتفعت إلى 399 ألف جنيه. الفئة السادسة ارتفعت إلى 420 ألف جنيه.

مواصفات السيارة تويوتا كورولا 2022

تنتمي السيارة تويوتا كورولا إلى فئة السيدان الرياضية وهي من السيارات القوية ذات الجودة العالية والتي يمكنها السير في الطرق الوعرة والصحراوية لذلك فهي مناسبة إلى البيئة في الوطن العربي ويفضلها على الأخص الدول العربية ومن أهم مواصفاتها: