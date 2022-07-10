بسبب خطأ قاتل .. فورد تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة هجينة

أعلنت عملاق صناعة السيارات الأمريكية “فورد”، أنها بصدد استدعاء نحو 100 ألف و689 سيارة من طرازات كورسير”، و”إسكيب”، و”مافريك” لأعوام من 2020 إلى 2022، وهي من نوعية السيارات الهجينة التي تعمل بالوقود والكهرباء معاً، وذلك لاكتشاف خطأ قاتل بها، السيارات المستدعاة جميعها بالولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفاد تقرير نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص.

فورد تستدعي أكثر من 100 ألق سيارة هجينة

وأوضحت شركة “فورد” أن الخطأ الذي وصفته بالقاتل، يتمثل في المخاوف من اشتعال حريق بمحرك السيارة، وذلك بسبب أنه عند تضرر محرك السيارة يقوم بإطلاق كمية كبيرة من زيت المحرك وبخار الوقود، ووجود هذين العنصرين بجوار أي مصدر للاشتعال يؤدي لحدوث حريق فوري تحت غطاء محرك السيارة، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة على قائد السيارة.

وبينت فورد أن جميع السيارات المستدعاة هي من النوع الهجين والتي تعمل بمحرك وقود بسعة 2.5 لتر، ومدعومة ببطارية كهربائية، وأكدت الشركة أنها حتى الآن لم تتلقى أي تقارير تفيد بوقوع حوادث أو حرائق بسبب العيب الذي أشارت إليه، وأرجعت سبب سحب السيارات إلى وجود مشاكل في عملية التصنيع.

من المقرر أن يتم إخطار مالكي السيارات بحلول يوم 8 أغسطس القادم من خلال التجار، وستقوم الشركة بدورها في إصلاح الخطأ الموجود بالسيارات وذلك عن طريق تعديل الدروع السفلية للمحرك، وكذلك مصاريع الشبكة النشطة، ثم تقوم بتسليم السيارات لملاكها من جديد.