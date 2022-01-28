بتوفر البنزين وبموتور 1200 Cc.. مواصفات وسعر سيارة suzuki dzire ديزاير 2022

قامت شركة مودرن موتورز وهي الوكيل المحلي للعلامة التجارية سوزوكي في مصر بالإعلان عن إطلاق سيارة (سوزوكي ديزاير 2022) suzuki dzire 2022 وطراز سيارة ديزاير منتمي لفئة السيارات السيدان، وهي مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، وسعة 1200 سي سي ويقوم بإنتاج قوة 85 حصان، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

مواصفات سوزوكي ديزاير 2022 (مانيوال)

الموتور:

رباعي الاسطوانات.

سعة 1200 سي سي.

قوة 85 حصان عند عدد لفات محرك 6000 لفة في الدقيقة.

أقصى عزم دوران 113 نيتوتن متر عند عدد لفات محرك 4200 لفة في الدقيقة.

ناقل الحركة (الفتيس):

مكون من 5 سرعات.

التسارع من 0 ل100 كم/ساعة في 11.7 ثانية.

أعلى سرعة يمكن وصولها 17 كم/ ساعة.

أقصى سرعة بعداد السيارة 220 كم/ساعة

سعة تانك البنزين 37 لتر.

متوسط استهلاك البنزين لكل 22 كم وهو حوالي 4.5 لتر لكل 100 كم.

على الرغم من تواضع أرقام الموتور إلا أن أرقام تسارع السيارة جيدة في هذه الفئة السعرية.

المواصفات الخارجية والأبعاد:

الطول 3995 مم.

العرض 1735 مم.

الارتفاع 1515 مم.

قاعدة العجلات 2450 مم.

ارتفاع السيارة عن الأرض 14.5 سنتيمتر.

سعة صندوق التخزين الخلفي 378 لتر.

وزن السيارة 895 كجم بدون حمولة.

مرآة جانبية ضبط كهربي.

إشارات بالمرآة الجانبية.

مصابيح أمامية هالوجين والتحكم في الإضاءة يدويا.

مصابيح شبورة.

مصابيح خلفية ليد.

مساحات للزجاج الخلفي.

عجلات ألومنيوم رياضية قياسها 15 انش.

تم طرح السيارة باللون الأحمر، الأزرق، الأبيض، الرمادي، الأسود، البني، السماوي.

المواصفات الداخلية:

مكيف هواء يعمل يدويا.

فتحات مكيف الهواء بالكنبة الخلفية.

زجاج كهربي للنوافذ الأربعة.

التحكم بلمسة واحدة بالنوافذ.

سخانات في الزجاج الامامي والخلفي.

مفتاح ريموت.

فتح صندوق الأمتعة الخلفي وتانك البنزين من الداخل.

زر تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح.

كمبيوتر رحلات.

طارة مالتي يتم التحكم في النظام الصوتي من خلالها، ومكسوة من الجلد.

أماكن للتخزين بالأبواب الأمامية والخلفية.

حامل أمامي وخلفي للأكواب.

مساند يد في الوسط بين المقاعد الأمامية والكنبة الخلفية.

طفاية سجائر متحركة مع ولاعة سجائر.

2 مخرج كهرباء 12 فولت.

بلوتوث وراديو.

4 سماعات.

منافذ AUX و USB.

أنظمة الأمن والسلامة:

2 وسادة هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

نظام الESC الثبات الإلكتروني.

نظام الABS فرامل مانعة للإنغلاق.

نظام الEBD التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

نظام الHLA تسهيل الصعود للمرتفعات.

أحزمة أمان بتثبيت ثلاثي.

مانع سرقة ايموبليزر.

نظام أمان لتثبيت مقاعد الأطفال ISO FIX.

نظام امان خاص بالأطفال في الكنبة الخلفية وقفل الأبواب الخلفية ( CHILD LOCK ).

قفل مركزي للأبواب.

جهاز الإنذار.

مستشعر للركن الخلفي.

مواصفات سوزوكي ديزاير 2022 (الفئة الثانية والثالثة)

ناقل الحركة (الفتيس) في الفئة الثانية اوتوماتيك ومكون من 5 سرعات ونوعه AGS المثير للجدل، ومن أهم مميزاته توفيره للوقود وعيبه هو الإحساس بالانتقال بين النقلات خاصة بين النقلة الثانية والثالثة ولتجنب هذا العيب يجب رفع القدم قليلا من على دواسة البنزين عند النقلات وحينها لن تشعر بها.

الفيديو الآتي يوضح كيفية عمل فتيس سوزوكي ديزاير 2022:

ما الفرق بين الفئة الأولي والثانية في سيارة سوزوكي ديزاير 2022

التسارع من الثبات حتى 100 كم/ ساعة في 13.2 ثانية بدلا من 11.7 في الفئة المانيوال.

مفتاح الفئة الثانية يعمل بالبصمة وليس عادي مثل مفتاح الفئة الأولى.

الفئة الثانية مزودة بمرايا جانبية بطي كهربي.

مكيه الهواء اوتوماتيكي وليس مثل الفئة الأولى.

سوزوكي ديزاير 2022 (الفئة الثالثة)

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكي ديزاير هي الأعلى تجهيزا وتتميز بوجود شاشة 8 بوصة تعمل باللمس ويمكن توصيلها بهواتف السمارت فون التي تعمل بنظام أندرويد فقط.

يوجد بها كاميرا خلفية وشاشة عاكسة.

سعر سوزوكي ديزاير 2022

سعر سوزوكي ديزاير 2022 مانيوال (الفئة الأولى): 178900 جنيه.

سعر سوزوكي ديزاير 2022 اوتوماتيك (الفئة الثانية): 209900 جنيه.

سعر سوزوكي ديزاير 2022 أعلى فئة (الفئة الثالثة): 218900 جنيه.

مميزات وعيوب سوزوكي ديزاير 2022

المميزات

يعتمد عليها حيث أن هذا العامل من أهم ما يميز الديزاير، ولم يشكو أي من ملاكها من أعطال متكررة أو عيوب صناعة بها منذ موديلات عام 2015. توفير البنزين حيث ساعد خفة وزنها في ذلك، وامتلاكها لموتور أقل سعة لترية مقارنة بالمنافسين لها، والفتيس خاصة الأوتوماتيكي منه يساعد على توفير البنزين بشكل كبير. تمتلك مكيف هواء جيد وقوة تبريد عالية. تتتميز سيارات سوزوكي بالسلاسة والنعومة والراحة. تقفيل السيارة جيد. من أهم ما يميز الديزاير وسائل السلامة والأمان ووجود نظام الثبات الإلكتروني وعوامل الأمان الأساسية المتعارف عليها. نادرا وجود تلك التجهيزات والكماليات الموجودة في السيارة في تلك الفئة السعرية. المرايا الجانبية التي تعمل بالطي الكهربي والشاشة المربوطة بالهاتف والمكيف الديجيتال تلك تجهيزات من القليل توافرها في سارات تلك الفئة.

العيوب