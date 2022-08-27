بتصميم رياضي شبابي|| هيونداي تطلق سيارة كونا 2022 الهجينة بإمكانية خرافية

دائما ما تقوم شركة “هيونداي” الكورية بإطلاق سيارات بإمكانيات متطورة وتصميم جذاب لتنال اعجاب عملائها، حيث تقوم بإنتاج سيارات اقتصادية وأخرى فارهة لتنال إعجاب الالاف بل ملايين الأشخاص على مستوى دول العالم، وحققت “هيونداي” نجاحا باهرا في دول الشرق الأوسط، وكان أخر منتجاتها سيارة كونا 2022 الهجينة التي تم اطلاقها مؤخرا بمميزات رائعة وسعر مناسب إلى حدا ما.

مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022 الهجينة

والآن من خلال الجدول التالي سنشرح لكم جميع مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022 الهجينة، من حيث “التصميم الداخلي والخارجي، المحرك، معدل استهلاك الوقود،….”:

محرك السيارة رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، مدعوم بمحرك كهربائي، يولد قوة تصل الى 162 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بنظام الدفع الامامي للعجلات. معدل استهلاك الوقود يصل إلى 26.9 كم لكل لتر في الفئتين الأقل تجهيزًا، أما في الفئات الأعلى يكون 25.7 كم لكل لتر. التصميم الخارجي للسيارة تتمتع السيارة بتصميم شبابي رياضي جذاب للغاية، حيث أنها تحتوي على الشبك الأمامية الضخمة التي تزين مقدمة السيارة. مصابيح السيارة LED، وأنوار الإشارات، وتكنولوجيا الشعاع العالي الذكي. المرايا الخارجية تعمل بتحكم كهربائي قابلة للطي، وبنفس لون السيارة. التصميم الداخلي بها 5 مقاعد مغطاه بجلد مع الكانتارا الفاخر، كما أنها مزود بخاصية تدفئة المقاعد.

مقصورة واسعة ومريحة، تتيح لك ارتياحية في القيادة.

شاشة بقياس 10.25 بوصة.

مزود بنظام صوتي فاخر.

سعر سيارة هيونداي كونا 2022 الهجينة

سيارة هيونداي كونا 2022 الهجينة تتوافر بخمس فئات بأسعار مختلفة تبدأ من 100,435 ريال على النجو التالي: