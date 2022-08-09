بايدو الصينية تفاجي عالم السيارات بسيارة ذاتية القيادة أبولو آر تي 6

من المتوقع أن يتم بداية العام المقبل، طرح سيارة أبولو آر تي 6 بالأسواق، بعد أن كشفت الشركة الصينية بايدو عن مواصفات السيارة الكهربائية ذاتية القيادة، لدخول مجال العمل كأجرة بجوار سيارة Apollo Go التي أثبتت وجودها منذ الطرح الأول لها.

وجاء تصميم السيارة يشبه إلى حد كبير سيارات زوكس، وحرصت بايدو الصينية العملاقة للتكنولوجيا على توفير السيارة بسعر ملائم لأكثر من فئة، لذا نوضح خلال السطور القادمة أبرز مواصفات السيارة التي تم الإعلان عنها من قبل الشركة.

بايدو الصينية تعلن عن سيارة أبولو آر تي 6 ذاتية القيادة

سيارة RT6 ذاتية القيادة تم تجربتها على الطريق حوالي عشرين مليون ميل، أي ما يعادل حوالي 32 مليون كيلومتر، وقد جاء تصميم السيارة وتصنيعها وفقًا للبنية الخاصة بشركة E / E الجديدة، وقد أوضح نائب رئيس الشركة المصنعة للسيارة أن آر تي 6 يمكن قيادتها من خلال سائق كما يمكن قيادتها ذاتيًّا مع قابلية عجلة القيادة للإزالة، ومن الجدير بالذكر أن سيارات الجيل الماضي توفرت بتكنولوجيا AV الحديثة.

مواصفات أبولو آر تي 6 ذاتية القيادة

تعد أبرز مواصفات السيارة أنها ذاتية القيادة بالكامل، ذات أرضية مسطحة وعجلة قيادة يمكن إزالتها للعمل على تكبير المساحة الداخلية للسيارة من الداخل، لتستوعب أكبر عدد من الركاب، لتصبح أكبر من سيارة أودي Q5 بأربع بوصات، ويصبح طولها 4760 ملليمترًا، وعلى طول غطاء المحرك تم وضع شريط على شكل حرف X، وقد تم توفير 12 كاميرا خارجية للسيارة، مع دمج ثمانية حساسات LiDAR، إلى جانب ما يقارب 38 حساسًا مسؤولًا عن القيادة الذاتية.

سعر سيارة أبولو آر تي 6 ذاتية القيادة

من المتوقع أن يتم طرح سيارة RT6 بالأسواق بسعر مناسب يلائم الفئة المتوسطة، مع توفير أحدث التقنيات اللازمة لتحقيق الراحة والأمان، وقد تم الإشارة إلى سعر 250 ألف يوان صيني ليكون السعر الأولي للسيارة بالأسواق، وهو ما يعادل سعر 36927 دولار أمريكي، وأكد المدير التنفيذي للشركة أن السعر المنخفض للسيارة من المقرر أن يساهم في نشر عشرات الآلاف من السيارة حول العالم، للمساهمة في تخفيض أجرة السيارة للراكبين إلى النصف.