بالفيديو.. سيارة الملك فيصل الأول في مزاد علني بالولايات المتحدة

نشر موقع “كار سكووبس” الأمريكي المتخصص في السيارات، اليوم تقرير يكشف من خلاله، عن قيام متحف “إنديانابوليس سبيد واي للسيارات”، الواقع بولاية إنديانا في أمريكا، بعرض سيارة الملك “فيصل الأول” ملك العراق، في مزاد علني خاص بالسيارات، مضيفًا، أن المتحف سيستمر بالفترة المقبلة، في عرض مجموعة فريدة من السيارات التي يستحوذ عليها في مزادات علنية، من بينهم “سيارتي “مرسيدي بينز”، والتي أكد التقرير أنهما سيعودا على المتحف بسعر مغري.

سيارة الملك فيصل الأول في مزاد علني

وتعود سيارة “مرسيدس بينز” التي سيتم طرحها في المزاد، إلى عام 1930 ميلاديًا، ويقال في التقرير، أن هذه السيارة لم يتواجد منها بالعالم سوى 117 نسخة فقط، تم صناعتهم وبيعهم خلال الفترة من 1930 وحتى 1939 ميلاديًا، والسيارة مزودة بهيكل يحمل لوحة مدون عليها “بغداد – 83807″، وكان قد تم صناعة السيارة بناء على طلب من الملك فيصل الأول.

وصممت السيارة خصيصًا، بأربعة أبواب وسقف قابل للرفع، والسيارة من أعمال الشركة الألمانية “فول وروهربيك”، والتي يقع مقرها في مدينة برلين، وبحسب التقرير، فإن السيارة كانت تابعة للدولة العراقية، منذ تم صنعها وخلال عهد الملك غازي والملك “فيصل الثاني”، ولكن بحلول 1967 ميلاديًا، انتقلت ملكية السيارة إلى مؤسسة “إنديانابوليس سبيدواي موتورز”، والتي أجرت عليها بعض التجديدات في الهيكل، خلال فترة السبعينات، لتظهر بهذا الشكل الرائع.

وخلال الفترة منذ تم نقل ملكيتها للمؤسسة وحتى اليوم، قامت السيارة ذات الأصول العراقية، بالمشاركة في العديد من مسيرات الاستعراضات المخصصة للسيارات القديمة، والسيارة تتميز بلونها الأسود الداكن، وقد خضع فرشها للتجديد، ليصبح باللون الأحمر، وهي مزودة بمحرك سعته 7.7 لتر، كما أنها مزودة بناقل يدوي عبارة عن ثلاث سرعات، وهي من السيارات التي تسرق الانتباه أينما حلت.