بالصور مواصفات وسعر سيارة بايك D50 2023

سيارة بايك D50 2023 هي سيارة من فئة سيارات السيدان المدمجة، فهي تأتي بتصميم متطور وراق في فئتها السعرية، بالإضافة إلى العديد من التقنيات المتقدمة، مع الحصول على قيمة عالية مقابل السعر، لذلك سنحاول تسليط الضوء على بعض مواصفاتها وقوة أدائها وسعرها بالسوق العالمي.

الشكل الخارجي:

تقدم بايك D50 2023 تصميمًا خارجيًا متميزًا قمة في الانسيابية والأناقة، فمن الأمام نرى شبكة كبيرة على جانبيها مصابيح هالوجين أمامية وإضاءة نهارية بتقنية LED، كما يمكن التحكم كهربائيًا في المرايا والنوافذ وفتحة السقف.

التصميم الداخلي:

توفر سيارة بايك D50 2023 تصميمًا داخليًا فاخرًا بمقاعد تكفي لخمسة ركاب مكسوة بالجلد أو القماش حسب الفئة، مع إمكانية تعديل المقاعد الأمامية يدويًا في أربع اتجاهات مع القدرة على طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة صندوق الأمتعة، كما تحتوي على مسند للذراع وحامل للأكواب.

كما تحتوي سيارة بايك D50 2023 أيضًا على الكثير من التقنيات المتقدمة، تشمل شاشة عرض لنظام الترفيه مقاس 8 بوصات وشاشة عدادات مقاس 5 بوصات، بجانب عجلة قيادة ذات أزرار لتنفيذ الوظائف المختلفة، مع إمكانية الحصول على خيارات إضافية كنظام صوتي مكون من 4-6 سماعات بالإضافة إلى البلوتوث والراديو ومخرج USB، بجانب نظام لتنقية للهواء، وزر لتشغيل المحرك وفتح الأبواب دون مفاتيح.

وسائل الأمان:

تتضمن سيارة بايك D50 2023 على الكثير والكثير من وسائل الأمان مثل:

• نظام فرامل مانع للانغلاق ABS.

• توزيع قوة الفرامل على الإطارات إلكترونيًا.

• نظام المساعدة في صعود المرتفعات.

• مساعد الفرامل الهيدروليكية.

• وسادة هوائية أمامية للركاب.

• أحزمة أمان خلفية.

• نظام تحذير ينبه السائق والراكب الأمامي لارتداء حزام الأمان.

• مثبت لمقعد الطفل ISOFIX.

• نظام مثبت للسرعة.

• نظام لمراقبة ضغط الإطارات.

• تحذير السائق عند الوصول لسرعة 120 كم/ س.

أداء المحرك:

Kiتأتي سيارة بايك D50 2023 بمحرك V4 بسعة 1.5 لتر، يولد قدرة تبلغ 82 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 148 نيوتن متر، متصلًا بناقل حركة آلي CVT.

كما توفر خزان وقود بسعة 50 لترًا، مع توفير نظام تعليق أمامي مستقل من نوع ماكفرسون.

السعر:

تتوفر سيارة بايك D50 2023 في السعودية من خلال فئتين مختلفتين بالأسعار الآتية:

فئة إيليت:

تتوفر بسعر يبدأ من 60939 ريال بعد خصم الضريبة.

فئة لكجري :

بسعر يبدأ من 67839 ريال بعد خصم الضريبة.