بالصور… تعرف على مواصفات وسعر احدث سيارات مرسيدس جي كلاس 2022

عندما نتحدث عن سيارات الدفع الرباعي، بالتأكيد سوف نذكر سيارة مرسيدس جي كلاس 2022 أهم وافخك طراز يمكن التفكير فيه وبالرغم من أن شركة لاند روفر قد أصدرت سيارة ديفندر الجديدة إلى السوق والتي تشتمل على مواصفات القوى، ولكن سيارة جي كلاس 2022 ستظل البديل الارخص لهؤلاء الذين يبحثون عن السيارات الفخمة من الماركة العالمية مرسيدس.

الإمكانيات التقنية لسيارة مرسيدس جي كلاس ٢٠٢٢

عند شراؤك لسيارة مرسيدس جي كلاس 2022 اعلم انك سوف تحصل على مميزات تقنية ومواصفات حديثة كما يلي:

• سلسلة من العدادات الرقمية بحجم 12.3 بوصة.

• نظام لعرض المعلومات والترفيه بحجم 12.3 بوصة.

• الملاحة من خلال الأقمار الصناعية GPS

• Apple CarPlay و Android Auto.

• كما مدعم بها راديو رقمي +DAB.

• نظام خاص للصوت المحيطي Burmester بعدد 15 مكبر للصوت.

• مقاعد أمامية مريحة يمكن تعديلها كهربائياً.

• المفروشات والجلود المغطى بها كافة المقاعد بالسيارة.

• تارة القيادة يتم لفها بجلد نابا.

• نظام خاص للمساعدة على ركن السيارة.

• مصفوفة للمصابيح الأمامية LED.

• فتحة في سقف السيارة.

• يمكنك أن تراقب ضغط الإطارات من داخل السيارة.

• إطارات السيارة مصنعة من ألمنيوم بحجم 19 بوصة.

إمكانيات محرك سيارة مرسيدس جي كلاس ٢٠٢٢

تسير سيارة مرسيدس جي كلاس 2022 بمساعدة محرك توربو ديزل سداسي سعته تصل إلى 3.0 لتر، كما ينتج 243 كيلو وات من الطاقة ونحو 700 نيوتن متر من عزم دوران السيارة، ويمكن توجيهه عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي من ٩ سرعات.

تستعمل سيارة جي كلاس ٢٠٢٢، 9.5 لتراً من الديزل لكل 100 كيلومتر والذي من الممكن أن يبدو كمية كبيرة ولكن عندما تفكر في أن السيارة وزنها حوالي 2489 كجم يمكن تقبل تلك الكمية من الديزل، وفي الاختبار استهلكت نحو 10.6 لتر / 100 كم.

وتشتمل السيارة على محرك الديزل “OM656” بسعة 3.0 لتر هو في الحقيقة أقوى محرك ديزل تم صنعه من قبل الشركة الألمانية على الإطلاق وعلى ذلك النحو فإنه يتيح تسارع فائق جداً حيث يصل إلى 0-100 كم / ساعة في 6.4 ثانية فقط، وهو أسرع من الكثير من المحركات المتطورة إن لم يكن هو اسرعهم.

تتضمن سيارة مرسيدس جي كلاس ٢٠٢٢، على ثلاثة أقفال تفاضلية (أمامية ووسطية وخلفية) مما يجعلها قادرة على القيادة على الطرقات الصعبة بجانب ارتفاعها الأرضي الذي يصل إلى 283 مم، ويتميز محرك الديزل بسعة 3.0 ليتر بسهولة فائقة كما أن عزم دورانه يصل إلى 700 نيوتن متر ومتوقر دائماً بمساعدة ناقل الحركة الأوتوماتيكي صاحب التسع سرعات.

سعر سيارة مرسيدس جي كلاس ٢٠٢٢ في السعودية

يصل سعر سيارة مرسيدس جي كلاس ٢٠٢٢ في المملكة العربية السعودية بين ٦٠٠ إلى ٧٠٠ الف ريال سعودي.

صور سيارة مرسيدس جي كلاس ٢٠٢٢