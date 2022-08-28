بالصور… تعرف على مواصفات واسعار سيارة شانجان 2022 cs 35 بلس بالسعودية

أصبحت سيارة شانجان 2022 cs 35 من افضل السيارات من حيث تصميمها الداخلي وكذلك الخارجي، وتعتبر من السيارات صاحبة الإمكانيات الحديثة والمتطورة في الاسواق السعودية، كما أنها مدعمة بوسائل أمان رائعة ومطورة بهدف حماية السائق والركاب، بجانب الشكل الجذاب الفريد، وسنوفر لكم كافة مواصفات ومميزات سيارة شانجان 2022 cs 35 بلس وسعرها الرسمي في السوق السعودي.

مواصفات سيارة شانجان 2022 cs 35

• تتميز سيارة شانجان 2022 cs 35 بلس بمحرك شديد تبلغ سعته التخزينية الى 1.4 لتر، كما أنه تصل قوة الموتور بالسيارة حوالي 156 حصان، ولذلك تعتبر من السيارات التي تمتاز بسرعه فائقة.

• بجانب إلي أنها تعتبر من السيارات الموفرة للبنزين بشكل كبير، حيث تستهلك وقود على نحو 15.9 كم/لتر.

• كما تمتاز سيارة شانجان 2022 cs 35 بلس بوجود ٧ سرعات مختلفة مما تساعد السائق على اختيار السرعة التي تناسبه على حسب الطريق الذي يسير فيه.

• كما أنها تتضمن على وسيلة أمان جيدة حيث يوجد بها ست وسائد هوائية لحماية الركاب والسائق في الحوادث على الطرق.

• كما أن سيارة شانجان 2022 cs 35 بلس تحتوي على عدد 6 مكبرات صوتية.

• وتمتاز السيارة بقوة ثبات على الطرق تخطت أنواع كثيرة من السيارات في نفس تلك الفئة السعرية من السيارات داخل المملكة. العربية السعودية.

أسعار سيارة شانجان cs 35 2022 في الأسواق السُّعُودية

جاءت سيارة شانجان 2022 cs 35 بلس بثلاث فئات مختلفة، لكل فئة مواصفات ومميزات مختلفة، وسوف نعرض لكم في السطور القادمة سعر كل فئة على حدا داخل السوق السعودي لبيع وشراء السيارات.

• الفئة الأولي لسيارة شانجان 2022 cs 35 بلس وصل سعرها إلى حوالي 56.900 ريال سعودي.

• بينما وصل سعر الفئة الثانية من سيارة شانجان 2022 cs 35 بقيمة 61.500 ريال سعودي.

• اما النوع الثالث من تلك السيارة يصل قيمتها في السوق السعودي إلى 66.900 ريال سعودي.

صور سيارة شانجان 2022 cs 35 بلس