تتجه أنظار واهتمامات الكثير من الجماهير وعشاق السيارات خلال الفترة الأخيرة إلى أحدث التقنيات في عالم قيادة السيارات، حيث نلاحظ الشعبية الكبيرة التي استطاعت السيارات الكهربائية تحقيقها في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك لما تملك من مقومات ومميزات عدة وتقنيات حديثة تواكب المستقبل، وتتنوع السيارات الكهربائية من حيث العلامات التجارية والتجهيزات الخاصة بها والقدرات الميكانيكية والفنية، ومن خلال موضوعنا نتناول أبرز السيارات الكهربائية في السوق المصري خلال العام 2023 وأسعارها.

بالأسعار قائمة بأبرز السيارات الكهربائية في مصر في 2023

السيارات الكهربائية في السوق المصري

قدم سوق السيارات المصري عدد من السيارات الكهربائية الحديثة خلال عام 2023 والتي تمتلك العديد من المواصفات والتقنيات الحديثة التي جذبت أنظار الكثير من عشاق السيارات إليها ومن أبرز هذه السيارات الآتي:

Dongfeng Aeolus E70 Pro

تشتمل السيارة الكهربائية دونج فنج إي 70 برو على عدد من المواصفات، حيث تعتمد على قاعدة من العجلات بطول 2700 مم، ويبلغ الارتفاع الكلي للسيارة نحو 1530 مم، بينما طول السيارة يبلغ 4700 مم، وعرض 1725 مم، بينما تأتي بنسبة خلوص أرضي نحو 120 مم.

تأتي السيارة بواجهة أمامية ذات شبكة سفلية متعددة مقاطع الهواء، إضافة لعدد من الحساسات الخاصة باستشعار الحركة الأمامية والخلفية، وكاميرا لمتابعة الحركة، ومرايا كهربائية جانبية مزودة بإشارات ضوئية، بينما تأتي مصابيح السيارة حادة الشكل.

وتم تزويد السيارة بعجلة قيادة داعمة للكثير من أوامر التحكم، إضافة للنظام الصوتي الترفيهي وعدد من التقنيات الخاصة بالحماية، وشاشة داخلية بالسيارة تدعم التطبيقات الذكية تعمل باللمس، وزر خاص بالبصمة لتشغيل وإيقاف محرك السيارة.

يأتي محرك السيارة بقوة قدرها 160 حصانًا، وعزم أقصى للدوران قدره 230 نيوتن، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 210 كم في الساعة، حيث تستطيع أن تصل بمعدل تسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 9.5 ثانية فقط.

Geely Geometry C

تحتوي السيارة الكهربائية جيلي جيومتري سي على محرك بقدرة 201 حصان، وعزم أقصوى للدوران قدره 310 نيوتن، وسعة البطارية 53 كيلو وات / 70 كيلو وات، وتستطيع أن تصل السيارة لسرعة 100 كيلو متر في الساعة من السكون خلال زمن قدره 7 ثوان فقط.

وتأتي السيارة جيلي بمرايا كهربائية، وعدد من الحساسات ومستشعرات الحركة من الأمام والخلف، وكاميرا، وأداء عالي للمكابح، إضافة إلى نظام الأمان في الوسائد الهوائية التي تصل لثمان وسائد، وشاشة داخلية بالسيارة تعمل باللمس بقياس 12 بوصة، وعجلة القيادة متعددة المهام الوظيفية، وفتحة بالسقف بانوراما.

BMW IX

أنتجت شركة BMW السيارة الكهربائية IX في فئتين، حيث تدعم الأولي محرك بقدرة إنتاجية قوتها 326 حصاناً، بينما الفئة الثانية تأتي بمحرك قدرته الانتاجية 523 حصاناً، مع أداء عالي لناقل سرعات أوتوماتيكي، وتقنية خاصة بالجر الأمامي للعجلات.

وتشتمل السيارة على عدد من التقنيات والتجهيزات المميزة والتي منها النظام الذكي لركن السيارة، ومستشعرات الحركة الأمامية والخلفية، وفتحة السقف البانوراما، إضافة لعجلة القيادة الشاملة على عدد من أوامر التحكم والخيارات المميزة، وبرنامج إلكتروني ذكي لتوزيع الفرامل، إضافة لبرنامج الثبات الإلكتروني، مع موجود مانع انغلاق خاص بفرامل السيارة من نوع ABS.

وتشمل السيارة IX أيضاً على جنوط رياضية، ونظام جغرافي خاص لعرض الخرائط، ومصابيح من نوع LED وأخرى ضبابية، ومثبت لسرعة السيارة، وزجاج سيارة خلفي مظلل، ومكيف هواء قوي، ومقابض أبواب تعمل باللمس.

BMW 7 series

تعد السيارة بي إم دبليو Series 7 من أحدث الطُرُز والتي تعد خياراً أمثل لعشاق السيارات السيدان الفارهة، والتي لها مظهر أنيق مع أداء رياضي قوي ومميز، إضافة إلى العديد من العناصر الأساسية التي تجعل السيارة فريدة من نوعها.

وتأتي السيارة بنسخة XDrive 60 تعتمد على مواصفات وقدرات فنية كهربائية التحكم، مع محرك قوي ثماني الاسطوانات 8 سلندر، وله قدرة إنتاجية 544 حصانًا مع عزم أقصى للدوران قدره 745 نيوتن، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كم في الساعة، مع ناقل سرعات أوتوماتيك بثمان غيارات، حيث يمكن لهذه الفئة أن تصل سرعتها من السكون إلى 100 كم في الساعة خلال زمن قدره 4.7 ثانية.

أسعار السيارات الكهربائية في مصر

يبدو أن السيارات الكهربائية هي الرفيق الأفضل والأمثل للجميع وذلك لما تمتلكه من سحر وأناقة مميزة تخطف بها أنظار الجميع من أول وهلة، وذلك لما تمتلكه من مميزات فاخرة وإتقان في التصميم والتصنيع، ونعرض لكم أسعار السيارات الكهربائية في مصر وفقاً للموديلات التي ذكرناها خلال موضوعنا بالترتيب كالآتي: