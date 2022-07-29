بأقل من 1000 ريال شهرياً .. تعرف على سعر تقسيط سيارات كيا بيجاس الجديدة 2022 في السعودية

نقدم لكم أهم المعلومات وأسعار سيارات كيا الجديدة بالتقسيط في السعودية حيث تقدم مجموعة الجبر المالية في المملكة العربية السعودية عروض خاصة على أسعار بعض سيارات كيا الجديدة مقابل فترة سداد تمتد لخمس سنوات، حيث تعتبر سيارات كيا من أكثر السيارات طلباً في السوق لما تتمتع به من وثوقية عالية على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بسيارات أخرى من نفس الكفاءة، وسنعرض إمكانات السيارة وتفاصيل التقسيط، من خلال عرض من الجبر للتمويل.

سيارات كيا الجديدة بالتقسيط في السعودية

ومن أبرز سيارات كيا التي تقدمها مجموعة الجبر للسيارات ما يلي:

كيا بيجاس 2022 LX

كيا بيجاس هي واحدة من السيارات التي تندرج تحت فئة سيارات السيدان وتعمل بنظام الجر بالعجلات الأمامية.

يمكن للسيارة أن تستهلك 17.8 كيلومترًا من الوقود للتر فقط.

تبلغ سعة محرك السيارة 1400 CCI 1.4 لتر.

السيارة تعمل بالبنزين وناقل حركة أوتوماتيكي.

تتكون من أربع سلندرات وست سرعات، ولا تحتوي السيارة على حساسات ركن ومزودة بوسادتين هوائيتين.

أما عن سعر بيع السيارة فيبدأ من 52.23 ريالا، بقسط شهري 971 ريالا على خمس سنوات، بدفعة أولية 5.233 ريالا، ودفعة أخيرة 15،697 ريالا.

كيا بيجاس 2022 EX

أما سيارة كيا بيجاس EX فهي من أفضل فئات كيا بيجاس 2022 والتي تندرج ضمن فئة سيارات السيدين بسعة محرك 1400 سم مكعبا وتتكون من أربع سلندرات وعدد الأحصنة 95 حصانا واستهلاك البنزين من 17.8 لترا ومجهز بوسادتين هوائيتين، ويبدأ سعر بيع السيارة من 56،808 ريالات بقسط شهري يبدأ من 1،054 ريالا سعوديا، بينما تبلغ قيمة القسط الأول حوالي 5.681 ريالا سعوديا، والأخير 17،043 ريالا سعوديا، والقسط متاح على 5 سنوات.

كيا ريو LX 2022 LX

هي إحدى سيارات السيدان ذات الدفع الأمامي، حيث يبلغ معدل استهلاك البنزين 17.5 كيلو مترًا للتر الواحد، ومزودة بمحرك قوي سعة 1.4 لتر وقوة 100 حصان، ويبلغ سعر السيارة الإجمالي 68.653 ريالاً سعودياً، الدفعة الأولى للسيارة، والقسط 6.866 ريالاً سعودياً وآخر دفعة 20.596 ريالاً سعودياً، وقسط الشهري حوالي 1.273 ريالاً سعودياً على خمس سنوات.

تعتبر كيا ورغم ارتفاع أسعارها، من السيارات المفضلة لدى العديد من الشباب والكبار، ومع العروض التمويلية الميسرة أصبح بإمكانية العديد من محبيها امتلاكها بكل سهولة ويسر.