بأسعار تنافسية.. أفضل 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري موديل 2022

تتواجد أعداد كبيرة من السيارت الصينية في السوق المصري، بل وتعد ضمن قائمة السيارات المميزة، تطرحها العديد من الشركات للمستهلكين في الأسواق العالمية، لكن تلك السيارات لاقت رواجًا وانتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، كما أنها أصبحت منافسًا أسياسيًا للسيارات الألمانية واليابانية، حيث تقدم السيارات قيمة عالية مقابل ما تعرض له من أسعار، وخلال السطور التالية سوف نعرض لكم أفضل 5 سيارات رياضية من نوع SUV صينية متواجدة في الأسواق المصرية.

جيلي اوكافانجو موديل 2022

تتميز سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2022 بمجموعة من المميزات، أهمها أن لها محرك بسعة 1500 سي سي “تيربو” ثلاثي الأسطوانات، كما دعمت بمحرك EMS system كهربائي، ينتج قوة 300 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، قدرها 190 حصانا، به ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يتكون من 7 سرعات، حيث يمكنها الانطلاق من نقطة الصفر لتصل السرعة في الساعة إلى 100 كيلومتر، خلال حوالي 11 ثانية فقط، أما عن استهلاكخا للوقود فيصل إلى حوالي 6.6 لتر لمسافة تصل إلى 100 كيلومتر، الأسعار الرسمية للسيارة في مصر تنقسم إلى الفئة الأولى من موديل 2022 أوتوماتيك COMFORT، يصل سعرها إلى 495 الف جنيه، والفئة الثانية إلى 599 الف جنيه، وهي أوتوماتيك PREMIUM.

سيارة MG HS موديل 2022

تتوافر سيارة MG HS في السوق المصري بموديل 2022، وقوة المحرك يولد قوة تصل الى 169 حصان، تصل إلى 1500 سي سي، وعن أقصى سرعة للدوران فإنها تصل إلى حوالي 169 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة حوالي 9.6 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر/ساعة، وأما عن الأسعار الرسمية لسيارة MG HS موديل 2022، فإنها تأتي بسعر 550,000 جنيه، وأيضًا تأتي النسخة الثانية بسعر 555,000 جنيه، وهناك نسخة بسعر 560,000 جنيه.

شانجان CS35 Plus موديل 2022

تأتي السيارة شانجان CS35 Plus بمحرك رباعي السرعات موديل 2022، بسعة 1400 سي سي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، قادر على انتاج 160 حصانا، به علبة تروس من 7 سرعات أوتوماتيكية الاداء، تعمل بتقنية الدفع الامامي، وتتعدد الأسعار الرسمية لسيارة شانجان CS35 Plus موديل 2022، بين عدة فئات الأولى منها بقيمة قدرها 430 ألف جنيه، والفئة الثانية بقيمة قدرها 450 ألف جنيه، والفئة الثالثة بقيمة قدرها 475 ألف جنيه.

سيارة MG RX5 موديل 2022

تحتوي سيارة MG RX5 في السوق المصري موديل 2022 على محرك يولد قوة تصل الى 169 حصان، بسعة 1500 سي سي، ويولد أقصى للدوران حتى 250 نيوتن/متر، بسرعة تصل الى 190 كيلومتر/ساعة، وأما عن التسارع حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، فيتم في حوالي 9.8 ثوان، أما عن الأسعار الرسمية لسيارة MG RX5 موديل 2022، فتأتي الأتوماتيك منها بسعر 480,000 جنيه، و الـLUXURY 2022 بسعر 510,000 جنيه.