اهم مميزات وسعر سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

إمكانيات سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل ٢٠٢٢، أحد الأمور التي يبحث عنها الكثير من عشاق السيارات في محركات البحث بجوجل بشكل دائم، حيث تتمتع السيارة بالعديد من مزايا كثيرة جدا من جانب التصميم والامكانيات التي وضعتها من ضمن اكثر السيارات اقبالا للشراء، وكما هو المعتاد ان الصناعة الكورية الجنوبية المتمثلة في “شركة هيونداي” متميزة في صناعة سيارات العملية من جانب الجودة وبأسعار جيدة ترضي كافة عملائها.

إمكانيات سيارة هيونداي اكسنت ٢٠٢٢

استطاعت الشركة الكورية الجنوبية هيونداي ان تحتل منزلة كبيرة داخل السوق المصرية للسيارات، لما توفره من اصدارات كبيرة ومختلفة، بين فئة الهاتشباك او الكروس اوفر، أو من فئة السيدان ومن ضمنها السيارة هونداي اكسنت HCI موديل 2022، والتي توفر محليًا بأربع فئات مختلفة.

مميزات تقنية بسيارة هونداي اكسنت HCI

تم إصدار سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بسلسلة من التجهيزات في الفئات المتاحة ومن ضمنها ما يلي:

• فرامل ABS لمنع الانغلاق.

• وبرنامج خاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

• بجانب عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS لحماية السائق والركاب.

• ومثبت خاص للسرعة.

• وتتضمن ايضا السيارة على مكيف للهواء.

• وزجاج يعمل بالطاقة الكهربائية.

• وجهاز قفل مركزي لأبواب السيارة.

• ومرايات جانبية تعمل كهربائيا.

• ونظام صوتي وترفيهي.

• بجانب فتحة سقف يمكن التحكم فيها كهربائيا للفئات عالية التجهيز.

محرك سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل ٢٠٢٢

تقوم سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 باستمداد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات بقدرة 99 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 132 نيوتن/متر، وسعة 1400 سي سي، ومظعم بناقل حركة أوتوماتيكي من ستة سرعات، بجانب تقنية الدفع الامامي.

كما يمكن للسيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 أن تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، ويمكن أن تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية، كما ان متوسط استهلاك السيارة للوقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل ٢٠٢٢ في مصر

• الفئة الأولى من سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 بسعر يصل إلى 330,000 جنيه.

• الفئة الثانية بسعر 350,000 جنيه.

• الفئة الثالثة بسعر 350,000 جنيه.

• الفئة الرابعة بسعر 370,000 جنيه.

صور سيارة هيونداي اكسنت HCI 2022